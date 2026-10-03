Espana agencias

David Almansa se sobrepone a todos los percances y firma la 'pole' y un nuevo récord

Guardar

Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 3 oct (EFE).- El español David Almansa (KTM) se ha sobrepuesto a todos los percances, incluidas tres caídas en la primera jornada de entrenamientos, para firmar la 'pole position' para el Gran Premio de Japón de Moto3 y un nuevo récord absoluto.

PUBLICIDAD

A pesar de rodar hasta en tres ocasiones por el asfalto del 'Mobility Resort Motegi', los dolores de los 'revolcones' no han impedido que fuese el más rápido en la clasificación oficial con 1:54.572, que además era nuevo récord absoluto y su séptima 'pole position' de la temporada.

El italiano Guido Pini (Honda), el finlandés Rico Salmela (KTM), el español Jesús Ríos (Honda) y el japonés Zen Mitani (Honda), fueron quienes pasaron desde la primera a la segunda clasificación, en la que iban a estar todos los representantes españoles de la categoría, nueve en total.

PUBLICIDAD

En la segunda clasificación y ya a las primeras de cambio el español Brian Uriarte (KTM) se puso líder con nuevo récord absoluto al rodar en 1:54.647, con el que batía el récord que tiempo antes había logrado Dvaid Almansa (KTM), con 1:54.745.

David Almansa, por detrás y a pesar de sufrir hasta tres caídas el primer día, le batió con 1:54.643, pero en una segunda vuelta rápida Brian Uriarte lo volvía a hacer y rebajaba el récord hasta 1:54.617.

La pelea por la 'pole position' de Moto3 comenzó con mucha intensidad y a pesar de los dolores que le ocasionaron esas tres caídas del primer día, David Almansa persistió en su empeño y en la cuarta vuelta volvía a ser líder con 1:54.572.

Pero esa lucha por la 'pole', cada vez más intensa, hizo que llegase el primer error, en esta ocasión protagonizado por Brian Uriarte, que se fue al suelo en la curva cinco, aunque mantuvo la segunda plaza, a 45 milésimas de segundo de Almansa y por delante de Máximo Quiles y Álvaro Carpe (KTM).

En ese mismo punto de la curva cinco se fue por los suelos el italiano Guido Pini (Honda), como también Adrián Fernández (Honda) en los minutos finales de la clasificación.

Nadie pudo batir el registro de David Almansa, que logró la 'pole position', por delante de Brian Uriarte y Álvaro Carpe, que dejó 'in extremis' fuera de la primera línea a Máximo Quiles, cuarto en la segunda línea, junto a Matteo Bertelle y David Muñoz.

La tercera línea será para Rico Salmela, Valentín Perrone y Marco Morelli, con Ryusei Yamanaka, Joel Esteban y Adrián Fernández, en la cuarta, si bien Esteban perderá seis posiciones en la formación de salida, como también el australiano Joel Kelso, por no respetar las banderas amarillas en pista. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pedro Sánchez entra en un nuevo periodo de reflexión electoral mientras los manifestantes comienzan un fin de semana de movilizaciones: “Los únicos derechos los arrancaremos en la calle”

El rechazo en el Congreso a los decretos abre la puerta a un adelanto electoral, mientras los sindicatos se mantienen en la acampada de Sol y avanzan hacia una huelga general

Pedro Sánchez entra en un nuevo periodo de reflexión electoral mientras los manifestantes comienzan un fin de semana de movilizaciones: “Los únicos derechos los arrancaremos en la calle”

La falsa promesa de la “cura milagrosa” o por qué las pseudoterapias encuentran tierra fértil en el cáncer: “No se trata de una falta de inteligencia”

Varios expertos explican a ‘Infobae’ el ‘modus operandi’ de las pseudoterapias y cómo consiguen engañar a los pacientes

La falsa promesa de la “cura milagrosa” o por qué las pseudoterapias encuentran tierra fértil en el cáncer: “No se trata de una falta de inteligencia”

Hay que heredar para tener dinero y hay que tener dinero para heredar: “Lo ideal habría sido contratar un abogado desde el minuto uno, pero no tenía medios”

Los gastos en notaría, impuestos y litigios obligan a pedir préstamos o a tirar de ahorros mucho antes de recibir nada

Hay que heredar para tener dinero y hay que tener dinero para heredar: “Lo ideal habría sido contratar un abogado desde el minuto uno, pero no tenía medios”

Almeida invertirá 114 millones en arreglar el pavimento viario y pagará otros 8,6 millones a una empresa para que le diga dónde están las grietas: hay 60.000 quejas al año

El Ayuntamiento de Madrid licita dos contratos para mantener los 59,4 millones de metros cuadrados de calzadas y aceras: uno para identificar incidencias y otro para arreglarlas

Almeida invertirá 114 millones en arreglar el pavimento viario y pagará otros 8,6 millones a una empresa para que le diga dónde están las grietas: hay 60.000 quejas al año

La lucha por prohibir las granjas de pulpos continúa tras la victoria en Gran Canaria: “Cualquier empresa puede plantear de nuevo un proyecto así”

Intercids, la ONG en defensa de los animales, habla con ‘Infobae’ sobre la amenaza que sigue presente pese a que la instalación de Nueva Pescanova haya fracasado

La lucha por prohibir las granjas de pulpos continúa tras la victoria en Gran Canaria: “Cualquier empresa puede plantear de nuevo un proyecto así”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez entra en un nuevo periodo de reflexión electoral mientras los manifestantes comienzan un fin de semana de movilizaciones: “Los únicos derechos los arrancaremos en la calle”

Pedro Sánchez entra en un nuevo periodo de reflexión electoral mientras los manifestantes comienzan un fin de semana de movilizaciones: “Los únicos derechos los arrancaremos en la calle”

Almeida invertirá 114 millones en arreglar el pavimento viario y pagará otros 8,6 millones a una empresa para que le diga dónde están las grietas: hay 60.000 quejas al año

Última hora de la votación de los decretos de vivienda, en directo | La acampada de Sol se extenderá a Callao si es necesario

Por qué tu coche puede gastar más combustible con llantas grandes y perder autonomía

Manifestación por la vivienda en Madrid este sábado 3 de octubre: horarios, recorridos y puntos de salida

ECONOMÍA

Hay que heredar para tener dinero y hay que tener dinero para heredar: “Lo ideal habría sido contratar un abogado desde el minuto uno, pero no tenía medios”

Hay que heredar para tener dinero y hay que tener dinero para heredar: “Lo ideal habría sido contratar un abogado desde el minuto uno, pero no tenía medios”

Los autónomos baten récords, ya son 3,48 millones, mientras el comercio se ‘desangra’: pierde 2.546 afiliados desde junio

Las pensiones apuntan a una subida del 3,5% en 2027 tras la escalada del IPC: esta es la cifra que cobrarán los jubilados

Francia quiere liberar las reservas de petróleo y diésel europeas para intentar bajar los precios de la gasolina

Los trabajadores de Colombia y Venezuela concentran la mitad de los más de 400.000 afiliados extranjeros a la Seguridad Social dados de alta en España

DEPORTES

La selección española busca 41 partidos sin perder y el pleno en la Nations League ante la República Checa de un viejo conocido

La selección española busca 41 partidos sin perder y el pleno en la Nations League ante la República Checa de un viejo conocido

La reflexión de un ex del Atlético de Madrid con Mikel Oyarzabal: “En el Real Madrid estaría destacando continuamente”

Ferran Torres, baja de última hora de la selección de Luis de la Fuente y le sustituye el delantero del Real Madrid Carlos Espí

El misterio del ‘dopaje por embarazo’: la mentira de la gimnasia rusa que engañó al mundo entero durante 30 años y que ha sido resuelta

La madre de Iker Casillas desvela cómo hacía para que el portero comiese de pequeño: “Aprovechaba entre gol y gol de futbolín”