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Cortada la carretera de l'Arrabassada y la C-32 y evacuado un centro sanitario por goteras

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Barcelona, 3 oct (EFE).- La caída de un árbol de grandes dimensiones debido al temporal de lluvia ha obligado esta noche a cortar la carretera de l'Arrabassada (BP-1417) en Barcelona, mientras que también está cortada la C-32 a la altura de Esplugues de Llobregat (Barcelona) en dirección al nudo de Llobregat por inundaciones.

Asimismo, la lluvia torrencial caída en las últimas horas en la zona de l'Hospitalet de Llobregat ha obligado a evacuar el centro de urgencias de atención primaria (CUAP) Pura Fernández, por goteras, tal como ha explicado el alcalde de l'Hospitalet de Llobregat, David Quirós, al canal 3catInfo, y ha añadido que las urgencias se derivarán a los municipios vecinos.

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La tormenta de las últimas horas ha producido también incidencias puntuales en algunos tramos de las rondas de Barcelona.

Con todo, no se registran por el momento daños personales ni en Barcelona ni tampoco en l'Hospitalet, según han asegurado a esta cadena tanto Quirós como el tercer teniente de alcalde de Barcelona, Albert Batlle.

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Quirós ha asegurado que pese a la fuerte lluvia caída especialmente en las zonas de Sant Josep y Bellvitge, por ahora solo constan algunos bajos y aparcamientos inundados.

En Barcelona la fuerte lluvia está produciendo afectaciones en diferentes tramos de la red de metro, que esta noche solo funcionará hasta la medianoche, mientras que también se han registrado filtraciones de agua en la estación de Sants de Barcelona. EFE

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