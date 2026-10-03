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Colau reclama una "gran alianza frenteamplista" por el derecho a la vivienda

03/10/2026 La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau POLITICA COMUNS
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La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha reclamado que se construya una "gran alianza frenteamplista" por el derecho a la vivienda para frenar a los especuladores.

Lo ha dicho este sábado en su intervención en la 3 Escola d'Imaginació Política de los Comuns, donde ha defendido que es momento de "ensanchar el espacio" y abrirlo para que, dice, muchas caras se pongan al frente.

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Colau ha sostenido que hay que apoyar y ponerse detrás de los sindicatos de inquilinas, pero ha advertido que la "política institucional tampoco puede bajar los brazos" después del rechazo a los dos decretos de vivienda en el Congreso este viernes.

Así, ha dicho que la política institucional "lo último que puede hacer es bajar los brazos y decepcionar definitivamente a los miles y miles de personas" que se están movilizando.

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"Grandes alianzas políticas quiere decir el frenteamplismo que necesitamos, donde no vaya cada uno por su cuenta, sino que vamos todas juntas porque la ciudadanía no entendería otra cosa", ha explicado.

Por ello, ha llamado a frenar a los especuladores y los rentistas y al "brazo político reaccionario" que, afirma, protege sus intereses.

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EuropaPress

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