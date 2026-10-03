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Colau denuncia una "alianza reaccionaria" PP-Vox-Junts "al servicio de los especuladores"

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Barcelona, 3 oct (EFE).- La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha acusado este sábado a PP, Vox y Junts de representar una "alianza reaccionaria al servicio de los especuladores" y ha advertido a sus diputados en el Congreso de que serán "responsables de cada desahucio que se produzca a partir de hoy".

Junto al eurodiputado Jaume Asens, Colau ha intervenido en la apertura de la Escuela de Imaginación Política, organizada en Barcelona por la Fundación Sentit Comú, vinculada a Comuns.

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Luciendo una camiseta roja con la imagen de Lula da Silva en apoyo al presidente brasileño de cara a las elecciones presidenciales de este domingo en Brasil, Colau ha arremetido contra Junts por sumar sus votos a PP y Vox para vetar la convalidación de los decretos de vivienda del Gobierno, ayer viernes en el Congreso.

Según Colau, Junts "ni tan solo representa" a sus electores, porque "más de la mitad de sus votantes estaban a favor de aprobar esos decretos".

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Junts, a su juicio, ha preferido unirse a PP y Vox como "brazo armado de la patronal especuladora", para así "obedecer a quien les da el dinero y les acerca al poder".

Tras recordar que Junts es heredero de una Convergència que "se cambió el nombre porque tenía tantos casos de corrupción que le embargaron la sede", ha afirmado que ese voto en contra a los decretos de vivienda "fue inmoral e inaceptable".

"Cada diputado de Junts, Vox y PP serán responsables de cada desahucio que se produzca a partir de hoy", ha advertido.

Su voto en contra, ha insistido, representa "lo peor de la política" y "pesará sobre ellos", porque "la sociedad se encargará de que tenga consecuencias".

"No olvidaremos el día de la votación. Priorizaron el poder del dinero y de los especuladores por encima de evitar el sufrimiento de personas como Maricarmen, Olga o el vecino de L'Hospitalet de Llobregat que hace pocos días se suicidó", ha añadido.

Para Colau, que ahora preside la Fundación Sentit Comú, "cualquier persona de izquierdas debe apoyar una huelga general".

"Ahora es el momento de hacer efectivo el derecho a la vivienda", ha subrayado Colau, que ha apostado por tejer "grandes alianzas políticas", de acuerdo con su filosofía "frenteamplista".

Colau ha abogado también por fomentar "alianzas" transversales entre colectivos como el movimiento por la vivienda, el feminismo, el ecologismo o el antirracismo.

Por su parte, Asens ha "agradecido" la movilización de las personas que han acampado en plaza Catalunya para reivindicar el derecho a la vivienda.

Asens ha destacado que "la presencia física de la gente" en la calle "da miedo al poder": "Cuando ocupamos las plazas, las cosas pueden cambiar. Esta es una de las lecciones que aprendimos los que venimos del 15M", ha remarcado.

El eurodiputado de los comunes ha puntualizado que "los cambios se consolidan después en las instituciones", en las que se corre el "riesgo de acomodarse", por lo que ha reivindicado el papel del activismo asociativo para seguir impulsando transformaciones. EFE

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