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Clavijo recuerda a Sánchez que no se trata de "resistir en La Moncloa" sino de estar para "alcanzar una España mejor"

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El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha recordado este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "uno está en las instituciones porque quiere transformar la realidad para dejar una España mejor": "No se trata de resistir y mantenerse en La Moncloa".

En declaraciones a los medios, Clavijo, que ha sido preguntado por su opinión respecto a un posible adelanto electoral, ha considerado que solo Sánchez "tiene la decisión" de convocar un adelanto electoral, sin embargo, a su juicio, "no se trata de resistir y mantenerse en La Moncloa", ya que cuando uno está al frente de las instituciones es "porque se quiere transformar la realidad para dejar una España mejor".

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"Nosotros (en Coalición Canaria), tenemos claro que en el momento en el que no se puede gobernar le tienes que dar la voz al pueblo, pero solo él (Pedro Sánchez) lo puede hacer. Es él quien tiene que tomar esa decisión", ha añadido Clavijo que ha puntualizado que, haya o no adelanto electoral, el Gobierno de Canarias está "preparado", ya que quedarían "55 días, como mínimo, para seguir exigiendo que se cumpla" con las islas.

"Trabajaremos hasta el último minuto. Es nuestra responsabilidad, nuestra obligación, y lo haremos con absoluta lealtad y con firmeza, pero desde luego con educación", ha añadido Clavijo, que ha participado hoy de la reunión del Consejo Político Nacional (CPN) de CC en Gran Canaria.

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