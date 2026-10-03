Clavijo dice que el cero energético demuestra "la obsolescencia" de los equipos y confía en que puedan ser renovados

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El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado este sábado que el cero energético en Lanzarote y La Graciosa, que ha afectado a unos 73.600 clientes, demuestra, "una vez más, la obsolescencia de unos equipos" que no pudieron renovarse en su momento y que ahora estarían más cerca de hacerlo tras lanzar el Ministerio los concursos para renovar la generación eléctrica en territorios no peninsulares.

En declaraciones a los medios, con motivo de la reunión del Consejo Político Nacional (CPN) de CC en Gran Canaria, Clavijo ha considerado que lo ocurrido durante la madrugada de este sábado "ratifica" la necesidad de que "poco a poco" se vayan renovando los equipos en Canarias con el concurso. "Evidentemente, las consecuencias económicas y sociales de este tipo de apagones se preciben en la población", ha añadido.

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De forma independiente a la necesidad de renovar el sistema en las islas, ha agradecido la "rápida actuación" emprendida a lo largo de este sábado por los organismos implicados en la emergencia para restablecer casi la totalidad del suministro en poco tiempo. El presidente regional también ha puesto en valor la instalación del Gobierno de Canarias de equipos backup en Canarias para atender la emergencia en estas situaciones.