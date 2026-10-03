03/10/2026 Cientos de personas reclaman en San Sebastián y Vitoria "el fin del rentismo" y la intervención del mercado de vivienda. Cientos de personas se han movilizado en San Sebastián y Vitoria contra el negocio de la vivienda convocados por LAB en colaboración con el Sindicato de Inquilinas para reclamar la intervención del mercado de la vivienda y que se ponga fin al rentismo después del rechazo este pasado viernes en el Congreso de los Diputados de los dos decretos de vivienda. POLITICA AUTONOMÍAS

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Cientos de personas se han movilizado en San Sebastián y Vitoria contra el negocio de la vivienda convocados por LAB en colaboración con el Sindicato de Inquilinas para reclamar la intervención del mercado de la vivienda y que se ponga fin al rentismo después del rechazo este pasado viernes en el Congreso de los Diputados de los dos decretos de vivienda.

Bajo el lema 'Borroka da giltza. No al negocio de la vivienda' se han desarrollado las movilizaciones en las calles donostiarras y vitorianas. En Donostia/San Sebastián, ha participado en la manifestación la secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, que ha destacado que "el enfado" es palpable en las calles, y ha llamado a hacer cambios en el modelo de vivienda para garantizar el acceso a ella y acabar con "los abusos" del rentismo.

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A su juicio, hay que "intervenir los precios en el mercado, echar fuerza de Euskal Herria a los fondos buitre, dar más estabilidad a los inquilinos e inquilinas por medio de contratos indefinidos y ampliar el parque público de vivienda".

Aranburu ha lamentado que los partidos no hayan sabido "escuchar a la calles", en especial, los que este viernes se opusieron a los decretos, y en concreto, se ha referido al PNV, que votó en contra del segundo de ellos, el de la prórroga automática de alquileres, para criticar que se "colocara en ese lado", junto al PP, Vox, UPN y Junts.

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"No ha estado a la altura del momento y de las circunstancias", ha asegurado.

La líder sindical ha instado a "intensificar la lucha en la calles y centros de trabajo" y ha anunciado que contactarán con otros sindicatos para analizar las actuaciones a abordar, sin descartar la convocatoria de una huelga general.

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Por su parte, el portavoz de LAB en Álava, Igor Chillón Barbadillo, ha destacado que hoy se movilizan junto al Sindicato de Inquilinas para exigir "una vivienda digna" y que se ponga fin a la especulación.

"Ayer los decretos en el Congreso fueron tumbados por la derecha, y queremos denunciar que el PNV, una vez más, se alineó con UPN, con PP, con Vox y con Junts para echar atrás esos decretos y defender a especuladores, defender a rentistas. No se puede permitir que el PNV siga defendiendo a los grandes propietarios de viviendas", ha apuntado.

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En su opinión, todos los partidos "tienen que tener claro" que la vivienda "no es un negocio" y ha reclamado "medidas contundentes, claras" para hacer frente a este problema.

"No se pueden seguir enriqueciéndose los fondos buitres, los grandes propietarios, los inquilinos y las inquilinas tienen que tener una seguridad, una estabilidad con sus alquileres, con sus contratos, una estabilidad en su vida y también tiene que ampliarse el mercado público de vivienda de una forma muy importante", ha señalado.

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