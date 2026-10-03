Cerca de 500 personas se concentran para rechazar la agresión contra la acampada de Oviedo

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Oviedo, 3 oct (EFE).- Cerca de medio millar de personas se han concentrado este sábado en Oviedo en rechazo a las amenazas y "agresiones fascistas" que ha sufrido la acampada por la vivienda esta madrugada por parte de cuatro personas a las que los organizadores de la protesta han calificado de "grupúsculo fascista".

La concentración, que se ha desarrollado junto a la acampada, en la plaza de La Escandalera, había sido convocada esta mañana por todos los colectivos que integran el campamento, entre ellos el Sindicato de Inquilinas y el Sindicatu de Vivienda d'Asturies, que han instado a todos los presentes a acudir mañana, domingo, a una manifestación por la vivienda que arrancará de la estación de trenes de Oviedo a las 12 horas.

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Durante la concentración, manifestantes y acampados han mostrado pancartas que decían "unidad antifascista" o "combatir el fascismo, pasar a la ofensiva", y coreado consignas como "si tocan a una, nos tocan a todas" o "rentistas y fascistas son los terroristas".

Se trata de la tercera concentración de vivienda que atestigua en esta semana la plaza de La Escandalera, tras una protesta celebrada el pasado lunes y la concentración previa al inicio de la acampada de este viernes, ambas con varios cientos de asistentes.

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A lo largo de este sábado, la acampada ha doblado su tamaño, con varias decenas de tiendas desplegadas alrededor de un camino que permite desplazarse sin estorbos hacia el interior de las carpas en las que los voluntarios organizan la comida y los recursos del campamento. EFE