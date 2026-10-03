Cataluña se paraliza ante la posible llegada de un minihuracán mediterráneo

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Barcelona, 3 oct (EFE).- La previsión de lluvias torrenciales en una veintena de comarcas de Cataluña y la posibilidad de que incluso se pueda formar un minihuracán mediterráneo ante la costa han llevado a paralizar la movilidad y a suspender numerosas actividades en la comunidad autónoma a partir de las 20:00 horas de este sábado.

Poco antes de las 17:00 horas, la Generalitat ha enviado una alerta a los teléfonos móviles de la población de las comarcas del litoral y prelitoral de Barcelona y Tarragona, a las de Girona y a las comarcas de Osona y Moianès, para pedir la restricción de movilidad desde última hora de esta tarde hasta las 14:00 horas de mañana.

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La Generalitat ha llamado a restringir los desplazamientos a situaciones imprescindibles y a suspender la actividad de los servicios sociales básicos y especializados.

Además ha pedido suspender las actividades en parques y jardines urbanos, a suspender eventos deportivos, culturales y de ocio, a hacer lo mismo con mercados, ferias o actividades comerciales al aire libre, y ha recomendado el teletrabajo cuando sea posible.

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Ante el pronóstico de volúmenes de lluvia inéditos -de unos 200 litros por metro cuadrado- Rodalies y Ferrocarrils de la Generalitat han suspendido la circulación de trenes a partir de las 20:00 horas, mientras que las líneas del metro de Barcelona funcionarán solo hasta las 00:00 horas.

Los únicos servicios que continuarán circulando son las líneas RL3 y RL4 de Rodalies de Lleida y la línea R16 entre Tortosa y l'Hospitalet de l'Infant, siempre que las condiciones meteorológicas y de seguridad lo permitan.

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Adif ha precisado que desde las 20:00 horas está suspendida la circulación de Regionales y Media Distancia en la zona de Barcelona.

En el caso del AVE también han quedado suspendidos, en el tramo entre Figueres y Barcelona, tres trayectos previstos para mañana a primera hora, así como un tren Euromed y un Avant.

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Siguiendo las recomendaciones de la Generalitat, teatros, parques y supermercados han interrumpido su actividad habitual.

El Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, ha explicado que debido al temporal cerraría entre las 20:00 horas de hoy y hasta las 14:00 horas de mañana los parques y mercados municipales, el Parque del Tibidabo, el Zoo de Barcelona y el Park Güell.

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Las lluvias torrenciales también han llevado a varias cadenas de supermercados, como Mercadona o Caprabo, a avanzar los cierres de sus tiendas en las comarcas afectadas.

El temporal ha provocado también numerosas cancelaciones y retrasos en el aeropuerto de Barcelona.

Según el portal especializado Flight Radar, este aeropuerto ha registrado hoy unos 196 vuelos cancelados y retrasos en 480 vuelos.

En un comunicado, Vueling ha asegurado que ofrecerá cambios gratuitos en los vuelos desde Barcelona programados hasta mañana a las 15 horas.

Otra derivada de las lluvias es que las entidades convocantes de la manifestación a favor de la vivienda prevista para este sábado por la tarde en Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat han decidido suspender la protesta.

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El Sindicat de Llogateres ha asegurado en un mensaje en sus redes sociales que cambia la fecha de la manifestación para el próximo lunes, en la plaza Urquinaona de Barcelona, y ha recomendado a los participantes en la acampada de plaza Catalunya que "se resguardaran en casa", aunque a última hora de esta tarde permanecían en la plaza muchas de los acampados.

Una manifestación "contra el genocidio en Palestina", prevista para este domingo al mediodía en Barcelona, ha quedado igualmente desconvocada.

Ante la emergencia meteorológica, tanto el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, como la consellera de Interior, Núria Parlón, han llamado a los ciudadanos a no salir de casa.

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Desde la red social X, Illa ha advertido de que la situación meteorológica de este fin de semana "es excepcional y requiere la máxima prudencia y responsabilidad por parte de todos y todas".

La Fundación Sentit Comú, vinculada a Comuns, ha anulado la jornada de mañana en Barcelona, en la que debía intervenir el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

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El temporal también ha tenido incidencia en el ámbito deportivo, ya que se ha aplazado el partido de la segunda jornada entre el Asisa Joventut y el MoraBanc Andorra.

La Liga F estudia la solicitud del FC Barcelona para retrasar hasta las 19:00 horas el Clásico que debía disputarse este domingo a las 17:00 en el Spotify Camp Nou.

Las federaciones catalanas de fútbol y baloncesto han informado de la suspensión de la jornada a partir de esta tarde por el temporal. EFE

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