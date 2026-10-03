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Carmen Linares cierra la Bienal de Sevilla con el pasado y futuro de las mujeres flamencas

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Sevilla, 3 oct (EFE).- La cantaora Carmen Linares ha puesto punto final a la XXIV Bienal de Sevilla en un espectáculo en el que ha hecho un repaso a la voz de las mujeres del pasado, del presente y del futuro en el flamenco junto a cuatro artistas de distintas generaciones: las cantaoras Marina Heredia, María Terremoto y Rocío Luna, y la bailaora y coreógrafa Rafaela Carrasco.

El espectáculo de cierre del festival flamenco ha sido un homenaje al disco que Linares publicó en 1996 y que llevaba por título 'Antología de la mujer en el cante', misma filosofía que la cantaora ha llevado este sábado al teatro de la Maestranza de Sevilla.

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El número ha recorrido algunos de los cantes del disco Linares, que ahora cumple 30 años, con homenajes a las grandes voces femeninas del flamenco.

Sobre las tablas del Maestranza se han escuchado fandangos de Lucena y rondeña, alegrías y cantinas, tientos, bamberas y fandangos de Huelva, granaína, malagueña y taranta, bulería por soleá, tangos, seguiriyas, bulerías y tonás que ha celebrado el público.

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Entre los nombres que se han repasado en el espectáculo han estado La Niña de los Peines, La Serneta, La Repompa, La Trini, La Mejorana, La Perla de Cádiz o La Carmelilla.

"¡Viva la juventud!", ha sido la voz de Linares casi al cierre del espectáculo, que el público de Sevilla ha celebrado en pie con una ovación que solo ha acabado cuando la cantaora, junto a sus invitadas, se ha arrancado por bulerías.

María Terremoto ha cantado por soleares con un desparpajo y una voz que ha provocado que el patio de butacas primero y luego el resto del teatro se pongan en pie, a lo que ha sumado una bulería al final en la que ha derrochado voz y hasta baile.

Rocío Luna, celebradísima también en su cante, más discreta en la bulería final, ha paseado un torrente de voz afinadísima con unos quejíos interminables que han arrancado 'oles' como si el Maestranza, teatro, fuera la Maestranza, plaza de toros.

Con traje plateado y flecos -"qué galáctica", se ha escuchado en el patio de butacas- Marina Heredia ha cantado con ganas y mucho cariño a Linares y se ha desquitado con una bulería con ganas y arte que ha compensado un primer cante más plano.

Al baile, Carrasco ha ido de menos a más, primero sola con los instrumentos y luego al compás que le han marcado Carmen Linares y el resto de cantaoras con ritmo, pasión y buen hacer.

Especialmente celebrado entre el público el papel de la percusión, las guitarras y el piano que han acompañado a las cantaoras en el homenaje a las mujeres flamencas a lo largo de la historia.

"A los que dicen que esto se acaba.... Aquí hay mujeres para rato", ha indicado al público Linares casi al final del espectáculo en una frase que no solo ha cerrado el número, sino también la XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla. EFE

(foto)

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