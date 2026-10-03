Cargas policiales durante una concentración antifascista en Sevilla

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Sevilla, 3 oct (EFE).- Agentes de la Policía Nacional han cargado este sábado contra un numeroso grupo de manifestantes que habían organizado una concentración "antifascista" junto a la Plaza Nueva de Sevilla y que esperaban al grupo de ultraderecha Núcleo Nacional, que tenía prevista una manifestación en esa misma zona.

Poco después de iniciarse la concentración, sobre las 19.00 horas, los agentes han cargado contra los manifestantes antifascistas, más de un millar, que se negaban a disolverse, mientras que otro dispositivo policial ha evitado que el grupo de ultraderecha, que se habían citado a las 20.00 horas, llegara hasta el lugar para evitar más incidentes, según han podido comprobar EFE.

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Posteriormente, el grupo Núcleo Nacional ha trasladado su concentración hasta la Plaza de España de Sevilla a la vez que el grupo de antifascistas se ha saltado el dispositivo policial para tratar de llegar hasta ese mismo lugar.

En esa zona, y ante el caso omiso a las advertencias policiales de que se disolvieran los manifestantes, los agentes han procedido a realizar nuevas cargas contra el grupo de ultraizquierda y se han llegado a usar hasta gas lacrimógeno.

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Por el momento se desconoce si ha habido heridos o detenidos tras las cargas ante unas manifestaciones que se han disuelto sobre las 21.30 horas. EFE

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