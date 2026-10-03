Espana agencias

Barcelona eleva a fase de emergencia su plan municipal de gestión ante las fuertes lluvias

Guardar

Barcelona, 3 oct (EFE).- El Ayuntamiento de Barcelona ha elevado a fase de emergencia el llamado Plan de Actuación de Emergencia Municipal (PAM) ante las fuertes lluvias y tormentas que se esperan en la ciudad en las próximas horas.

En un comunicado, el consistorio ha justificado esta medida ante la previsión de riesgo de insuficiencia de drenaje de toda esta agua que se acumulará en las próximas horas.

PUBLICIDAD

Este plan, que incluye las medidas que adopta el consistorio ante emergencias locales, como incendios, inundaciones, temporales de mar o fuertes vientos, se activó inicialmente en fase de alerta el viernes por la tarde.

El Ayuntamiento de Barcelona pide a los ciudadanos que, ante las lluvias, revisen tejados, pararrayos, desagües y bajantes de agua y eliminar las acumulaciones de basura, además de desconectar los aparatos eléctricos y retirar del exterior muebles y objetos que puedan ser arrastrados por el agua.

PUBLICIDAD

También aconseja entrar en casa a los animales de compañía, guardar los productos tóxicos fuera del alcance del agua y tener a mano elementos de utilidad como un teléfono móvil y un cargador, los medicamentos indispensables, ropa de abrigo y la documentación personal.

En caso de conducir con lluvia, el Ayuntamiento recomienda moderar la velocidad, frenar con suavidad y mantener una distancia prudencial respecto al resto de vehículos.

Asimismo, pide no atravesar zonas inundadas y detener el vehículo si es necesario.

Cataluña afrontará entre la tarde de este sábado y el mediodía del domingo un huracán mediterráneo, con acumulación de lluvia de más de doscientos litros por metro cuadrado en seis horas y fuertes vientos, con tornados y mangas marinas, han informado en rueda de prensa Protección Civil y el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat).

Se espera que esas lluvias torrenciales comiencen a última hora de la tarde y se prolonguen hasta mañana al mediodía. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo deben colocarse los coches para dejar paso a una ambulancia en un atasco, según las nuevas normas de la DGT

La reforma obliga a abrir un pasillo en autopistas y autovías desde el 1 de octubre para facilitar la llegada de los servicios prioritarios

Cómo deben colocarse los coches para dejar paso a una ambulancia en un atasco, según las nuevas normas de la DGT

Laura Gutman, investigadora argentina de la conducta humana: “Estamos en un mundo que está bastante al revés. Y cuando llegamos a la maternidad no estamos preparadas”

La escritora subraya para ‘Infobae’ que “la civilización está disponible para satisfacer a los adultos, pero no a los niños”

Laura Gutman, investigadora argentina de la conducta humana: “Estamos en un mundo que está bastante al revés. Y cuando llegamos a la maternidad no estamos preparadas”

El casero paraliza el contrato de alquiler de un joven a un día de firmar por los decretos de Pedro Sánchez y ahora no sabe si tendrá piso: “Él sabe que el 31 me quedo en la calle”

Con el borrador aprobado, el casero frenó la firma durante la breve vigencia de los decretos por la vivienda, ignorando que el joven ya tiene fecha para dejar su piso actual

El casero paraliza el contrato de alquiler de un joven a un día de firmar por los decretos de Pedro Sánchez y ahora no sabe si tendrá piso: “Él sabe que el 31 me quedo en la calle”

La Policía carga y gasea a manifestantes por la vivienda en Valencia tras romper el cordón policial que protegía un congreso de inversión inmobiliaria en el Palau de les Arts

Un grupo de asistentes a la marcha rompió el cordón policial que protegía el Palau de les Arts, sede del Real Estate Summit 2026, antes de que los agentes respondieran con pelotas de goma y botes de humo

La Policía carga y gasea a manifestantes por la vivienda en Valencia tras romper el cordón policial que protegía un congreso de inversión inmobiliaria en el Palau de les Arts

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cómo deben colocarse los coches para dejar paso a una ambulancia en un atasco, según las nuevas normas de la DGT

Cómo deben colocarse los coches para dejar paso a una ambulancia en un atasco, según las nuevas normas de la DGT

La Policía carga y gasea a manifestantes por la vivienda en Valencia tras romper el cordón policial que protegía un congreso de inversión inmobiliaria en el Palau de les Arts

Mariano Benítez de Lugo, abogado: “Los poderes públicos deben velar por la salud y la vivienda de la tercera edad”

Madrigueras, en Albacete, sufre su mayor riada en 50 años: Castilla-La Mancha solicitará la declaración de zona catastrófica

Las manifestaciones por la vivienda en toda España, en imágenes: decenas de miles de personas salen a la calle

ECONOMÍA

Un ayudante de cocina se corta en dos dedos con una taza y pide la incapacidad permanente: el tribunal lo rechaza aunque admite que ha perdido movilidad

Un ayudante de cocina se corta en dos dedos con una taza y pide la incapacidad permanente: el tribunal lo rechaza aunque admite que ha perdido movilidad

Hay que heredar para tener dinero y hay que tener dinero para heredar: “Lo ideal habría sido contratar un abogado desde el minuto uno, pero no tenía medios”

Los autónomos baten récords, ya son 3,48 millones, mientras el comercio se ‘desangra’: pierde 2.546 afiliados desde junio

Las pensiones apuntan a una subida del 3,5% en 2027 tras la escalada del IPC: esta es la cifra que cobrarán los jubilados

Francia quiere liberar las reservas de petróleo y diésel europeas para intentar bajar los precios de la gasolina

DEPORTES

A qué hora y dónde ver el partido entre España y República Checa de la Nations League: La Roja quiere seguir su racha invicta

A qué hora y dónde ver el partido entre España y República Checa de la Nations League: La Roja quiere seguir su racha invicta

El Rayo Vallecano denuncia un asalto y destrozos en el palco del Estadio de Vallecas

De los “cinco puestos más arriba” de Sainz al “mejor fin de semana” de Alonso: así ha sido la clasificación de los españoles en el GP de Bahréin

Fran García, la sorpresa de Luis de la Fuente que rompe una ‘maldición’ geográfica en la Selección desde Iniesta

La selección española busca 41 partidos sin perder y el pleno en la Nations League ante la República Checa de un viejo conocido