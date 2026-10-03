Barcelona eleva a fase de emergencia su plan municipal de gestión ante las fuertes lluvias

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Barcelona, 3 oct (EFE).- El Ayuntamiento de Barcelona ha elevado a fase de emergencia el llamado Plan de Actuación de Emergencia Municipal (PAM) ante las fuertes lluvias y tormentas que se esperan en la ciudad en las próximas horas.

En un comunicado, el consistorio ha justificado esta medida ante la previsión de riesgo de insuficiencia de drenaje de toda esta agua que se acumulará en las próximas horas.

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Este plan, que incluye las medidas que adopta el consistorio ante emergencias locales, como incendios, inundaciones, temporales de mar o fuertes vientos, se activó inicialmente en fase de alerta el viernes por la tarde.

El Ayuntamiento de Barcelona pide a los ciudadanos que, ante las lluvias, revisen tejados, pararrayos, desagües y bajantes de agua y eliminar las acumulaciones de basura, además de desconectar los aparatos eléctricos y retirar del exterior muebles y objetos que puedan ser arrastrados por el agua.

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También aconseja entrar en casa a los animales de compañía, guardar los productos tóxicos fuera del alcance del agua y tener a mano elementos de utilidad como un teléfono móvil y un cargador, los medicamentos indispensables, ropa de abrigo y la documentación personal.

En caso de conducir con lluvia, el Ayuntamiento recomienda moderar la velocidad, frenar con suavidad y mantener una distancia prudencial respecto al resto de vehículos.

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Asimismo, pide no atravesar zonas inundadas y detener el vehículo si es necesario.

Cataluña afrontará entre la tarde de este sábado y el mediodía del domingo un huracán mediterráneo, con acumulación de lluvia de más de doscientos litros por metro cuadrado en seis horas y fuertes vientos, con tornados y mangas marinas, han informado en rueda de prensa Protección Civil y el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat).

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Se espera que esas lluvias torrenciales comiencen a última hora de la tarde y se prolonguen hasta mañana al mediodía. EFE