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Barcelona aloja a 93 personas en equipamientos municipales para pasar la noche

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Barcelona, 4 oct (EFE).- El Ayuntamiento de Barcelona ha alojado hasta las 22:00 horas a un total de 93 personas en equipamientos municipales de emergencia para pasar la noche ante el episodio de lluvias torrenciales en buena parte de Cataluña.

El consistorio ha explicado que ha activado mecanismos de atención social para atender a unas 80 personas en la estación de Francia y la de Sants que, debido a la interrupción del servicio ferroviario por el temporal, no han podido volver a su casa.

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Además, Barcelona abrirá antes este domingo los comedores sociales -a las 10:00 horas- para que los usuarios de estos servicios puedan refugiarse en ellos.

También han habilitado dispositivos similares otros ayuntamientos del área metropolitana, como el de l'Hospitalet de Llobregat, que tenía dispuestas camas en el Polideportivo de Gornal, donde se han alojado por ahora 12 personas.

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Asimismo, Protección Civil, en coordinación con Renfe, trabaja para atender a personas que también se han quedado sin alternativa de transporte en otras estaciones de tren, fundamentalmente del área metropolitana, por la interrupción del servicio ferroviario.

En algunos casos se han fletado autocares y, en otros, en coordinación con Cruz Roja, se han habilitado centros de acogida en municipios como Barcelona, Terrassa, Mataró o Sant Cugat para alojar en caso de necesidad a personas que no han podido volver a su casa o que no tienen familiares que les puedan ir a recoger en coche.

Asimismo, la cancelación de decenas de vuelos por el temporal obligará a pasar la noche a centenares de personas en el aeropuerto de Barcelona.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Barcelona ha precisado que, también hasta las 22:00 horas, la red de drenaje de la ciudad está funcionando correctamente a pesar de que se han registrado momentos de entrada de gran caudal de agua en puntos de la Diagonal o en la calle Villarroel.

Los bomberos de la ciudad han tenido que intervenir por ahora en una quincena de servicios por incidencias de la lluvia en tejados, arbolado, subterráneos y algún ascensor.EFE

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