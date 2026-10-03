Espana agencias

Armengol reclama la "movilización extrema" del PSOE de cara a las próximas elecciones frente al "peligro" de PP y Vox

Imagen H5EBE4CFJBDWNP37TD5FROH27A
Guardar

La secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha reclamado a los socialistas "movilización extrema" de cara a las próximas elecciones ante una derecha que "no hace nada para resolver los problemas y solo mira por los intereses del gran capital".

"El peligro es fuerte", ha sostenido durante su intervención en el Consejo Político, máximo órgano entre congresos del partido celebrado este sábado en la sede de Palma, en el que ha hecho referencia al voto en contra de PP, Vox y Junts a los decretos de vivienda en el Congreso.

PUBLICIDAD

En este sentido, ha defendido que "la gran diferencia" es que el PSIB "está con las personas y los derechos de vivienda", el PP "está con los fondos buitres y la especulación".

La vivienda y los derechos han sido el principal elemento del discurso de Armengol, que ha anunciado que la celebración del Consejo Político da el pistoletazo de salida a la sexta conferencia política que culminará con una propuesta para "dar respuesta a la ciudadanía y volver a gobernar las Islas en 2027".

PUBLICIDAD

Según ha defendido, el PSIB "está preparado" para las próximas elecciones autonómicas ya que es un partido "serio, riguroso y claramente de gobierno".

Igualmente, ha reivindicado que los socialistas han sido "pioneros en muchas políticas que ahora se consideran necesarias". "La primera ley de vivienda se hizo en esta comunidad con un Govern con mayoría progresista", ha puesto a modo de ejemplo.

Frente a este modelo, ha criticado que la presidenta del Govern, Marga Prohens, "ha estado y estará siempre entregada a los fondos buitre y al gran capital". "Esta es la realidad más objetiva, más clara y más cruda que nunca", ha dicho.

Armengol, junto con otros miembros del partido, ha asistido a la manifestación por la vivienda celebrada en Palma. También han participado representantes de MÉS per Mallorca, como el coordinador general, Lluís Apesteguia.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Policía carga y gasea a manifestantes por la vivienda en Valencia tras romper el cordón policial que protegía un congreso de inversión inmobiliaria en el Palau de les Arts

Un grupo de asistentes a la marcha rompió el cordón policial que protegía el Palau de les Arts, sede del Real Estate Summit 2026, antes de que los agentes respondieran con pelotas de goma y botes de humo

La Policía carga y gasea a manifestantes por la vivienda en Valencia tras romper el cordón policial que protegía un congreso de inversión inmobiliaria en el Palau de les Arts

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3

Un libro de Meghan Markle dedicado a la princesa Eugenia sale a la venta en internet por 23.500 euros y se reabre el debate sobre su relación

La aparición de la obra abre una nueva polémica en el entorno de la Casa Real británica sobre si la princesa terminó tirando a la basura el detalle

Un libro de Meghan Markle dedicado a la princesa Eugenia sale a la venta en internet por 23.500 euros y se reabre el debate sobre su relación

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

El Rayo Vallecano denuncia un asalto y destrozos en el palco del Estadio de Vallecas

La entidad ha anunciado que presentará una denuncia el lunes y aportará las imágenes de las cámaras de seguridad

El Rayo Vallecano denuncia un asalto y destrozos en el palco del Estadio de Vallecas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía carga y gasea a manifestantes por la vivienda en Valencia tras romper el cordón policial que protegía un congreso de inversión inmobiliaria en el Palau de les Arts

La Policía carga y gasea a manifestantes por la vivienda en Valencia tras romper el cordón policial que protegía un congreso de inversión inmobiliaria en el Palau de les Arts

Mariano Benítez de Lugo, abogado: “Los poderes públicos deben velar por la salud y la vivienda de la tercera edad”

Madrigueras, en Albacete, sufre su mayor riada en 50 años: Castilla-La Mancha solicitará la declaración de zona catastrófica

Las manifestaciones por la vivienda en toda España, en imágenes: decenas de miles de personas salen a la calle

Lituania cierra su espacio aéreo por la presencia de “aviones no tripulados” procedentes de Bielorrusia

ECONOMÍA

Un ayudante de cocina se corta en dos dedos con una taza y pide la incapacidad permanente: el tribunal lo rechaza aunque admite que ha perdido movilidad

Un ayudante de cocina se corta en dos dedos con una taza y pide la incapacidad permanente: el tribunal lo rechaza aunque admite que ha perdido movilidad

Hay que heredar para tener dinero y hay que tener dinero para heredar: “Lo ideal habría sido contratar un abogado desde el minuto uno, pero no tenía medios”

Los autónomos baten récords, ya son 3,48 millones, mientras el comercio se ‘desangra’: pierde 2.546 afiliados desde junio

Las pensiones apuntan a una subida del 3,5% en 2027 tras la escalada del IPC: esta es la cifra que cobrarán los jubilados

Francia quiere liberar las reservas de petróleo y diésel europeas para intentar bajar los precios de la gasolina

DEPORTES

El Rayo Vallecano denuncia un asalto y destrozos en el palco del Estadio de Vallecas

El Rayo Vallecano denuncia un asalto y destrozos en el palco del Estadio de Vallecas

De los “cinco puestos más arriba” de Sainz al “mejor fin de semana” de Alonso: así ha sido la clasificación de los españoles en el GP de Bahréin

Fran García, la sorpresa de Luis de la Fuente que rompe una ‘maldición’ geográfica en la Selección desde Iniesta

La selección española busca 41 partidos sin perder y el pleno en la Nations League ante la República Checa de un viejo conocido

La reflexión de un ex del Atlético de Madrid con Mikel Oyarzabal: “En el Real Madrid estaría destacando continuamente”