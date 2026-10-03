Armengol reclama la "movilización extrema" del PSOE de cara a las próximas elecciones frente al "peligro" de PP y Vox

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La secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha reclamado a los socialistas "movilización extrema" de cara a las próximas elecciones ante una derecha que "no hace nada para resolver los problemas y solo mira por los intereses del gran capital".

"El peligro es fuerte", ha sostenido durante su intervención en el Consejo Político, máximo órgano entre congresos del partido celebrado este sábado en la sede de Palma, en el que ha hecho referencia al voto en contra de PP, Vox y Junts a los decretos de vivienda en el Congreso.

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En este sentido, ha defendido que "la gran diferencia" es que el PSIB "está con las personas y los derechos de vivienda", el PP "está con los fondos buitres y la especulación".

La vivienda y los derechos han sido el principal elemento del discurso de Armengol, que ha anunciado que la celebración del Consejo Político da el pistoletazo de salida a la sexta conferencia política que culminará con una propuesta para "dar respuesta a la ciudadanía y volver a gobernar las Islas en 2027".

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Según ha defendido, el PSIB "está preparado" para las próximas elecciones autonómicas ya que es un partido "serio, riguroso y claramente de gobierno".

Igualmente, ha reivindicado que los socialistas han sido "pioneros en muchas políticas que ahora se consideran necesarias". "La primera ley de vivienda se hizo en esta comunidad con un Govern con mayoría progresista", ha puesto a modo de ejemplo.

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Frente a este modelo, ha criticado que la presidenta del Govern, Marga Prohens, "ha estado y estará siempre entregada a los fondos buitre y al gran capital". "Esta es la realidad más objetiva, más clara y más cruda que nunca", ha dicho.

Armengol, junto con otros miembros del partido, ha asistido a la manifestación por la vivienda celebrada en Palma. También han participado representantes de MÉS per Mallorca, como el coordinador general, Lluís Apesteguia.

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