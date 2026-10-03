Espana agencias

Antonelli lidera por delante de Verstappen el tercer libre de Sepang

Guardar

(Corrige DT6010 con la posición de Carlos Sainz actualizada de 17º a 18º)

Redacción deportes, 3 oct (EFE).- El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial de Fórmula Uno, marcó este sábado el mejor tiempo, por delante del cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), en el tercer y último entrenamiento libre para el Gran Premio de Baréin, que se disputa en el circuito de Sepang, en Malasia.

PUBLICIDAD

En la mejor de sus nueve vueltas, Antonelli cubrió los 5.543 metros de la pista malaya en un minuto, 36 segundos y 302 milésimas, 278 menos que Verstappen y con 558 de ventaja sobre el francés Isack Hadjar, compañero del neerlandés en Red Bull; al igual que los anteriores, con el neumático blando.

El inglés George Russell (Mercedes), segundo en el Mundial a 66 puntos de Antonelli, acabó cuarto, a 610 milésimas de su compañero, por delante de los Ferrari del monegasco Charles Leclerc y del inglés Lewis Hamilton, quinto y sexto, respectivamente.

PUBLICIDAD

Los McLaren del inglés Lando Norris y del australiano Oscar Piastri terminaron séptimo y octavo, mientras que el argentino Franco Colapinto (Alpine) firmó el noveno tiempo, a un segundo y 618 milésimas de Antonelli. El bonaerense, que perderá quince posiciones en la parrilla del domingo por sanción, fue el mejor clasificado de la zona media.

Los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) concluyeron duodécimo y decimoctavo, respectivamente. Alonso completó diez vueltas y se quedó a un segundo y 921 milésimas del líder, mientras que Sainz dio 17 giros y terminó a dos segundos y 414 milésimas.

El mexicano Sergio Pérez (Cadillac) cerró la tabla, vigésimo segundo, a tres segundos y 921 milésimas de Antonelli.

La sesión arrancó con poca actividad y quedó interrumpida durante unos minutos por una bandera roja provocada por restos de fibra de carbono en la pista, procedentes aparentemente del Haas del inglés Oliver Bearman.

La actividad aumentó en el tramo final, cuando los equipos montaron neumáticos blandos nuevos para efectuar sus simulaciones de clasificación. Hadjar llegó a situarse primero, pero Antonelli respondió inmediatamente con el 1:36.302 definitivo, el mejor registro de todo el fin de semana hasta el momento.

La calificación, que ordenará la parrilla de salida para la carrera del domingo, arrancará este sábado a las 16:00 hora local (08:00 GMT). EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Embalses de agua se encuentran al 59,25 % de su capacidad este 3 de octubre

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su más reciente informe sobre la capacidad de los embalses de agua en España

Embalses de agua se encuentran al 59,25 % de su capacidad este 3 de octubre

Pedro Sánchez entra en un nuevo periodo de reflexión electoral mientras los manifestantes comienzan un fin de semana de movilizaciones: “Los únicos derechos los arrancaremos en la calle”

El rechazo en el Congreso a los decretos abre la puerta a un adelanto electoral, mientras los sindicatos se mantienen en la acampada de Sol y avanzan hacia una huelga general

Pedro Sánchez entra en un nuevo periodo de reflexión electoral mientras los manifestantes comienzan un fin de semana de movilizaciones: “Los únicos derechos los arrancaremos en la calle”

La falsa promesa de la “cura milagrosa” o por qué las pseudoterapias encuentran tierra fértil en el cáncer: “No se trata de una falta de inteligencia”

Varios expertos explican a ‘Infobae’ el ‘modus operandi’ de las pseudoterapias y cómo consiguen engañar a los pacientes

La falsa promesa de la “cura milagrosa” o por qué las pseudoterapias encuentran tierra fértil en el cáncer: “No se trata de una falta de inteligencia”

Hay que heredar para tener dinero y hay que tener dinero para heredar: “Lo ideal habría sido contratar un abogado desde el minuto uno, pero no tenía medios”

Los gastos en notaría, impuestos y litigios obligan a pedir préstamos o a tirar de ahorros mucho antes de recibir nada

Hay que heredar para tener dinero y hay que tener dinero para heredar: “Lo ideal habría sido contratar un abogado desde el minuto uno, pero no tenía medios”

Almeida invertirá 114 millones en arreglar el pavimento viario y pagará otros 8,6 millones a una empresa para que le diga dónde están las grietas: hay 60.000 quejas al año

El Ayuntamiento de Madrid licita dos contratos para mantener los 59,4 millones de metros cuadrados de calzadas y aceras: uno para identificar incidencias y otro para arreglarlas

Almeida invertirá 114 millones en arreglar el pavimento viario y pagará otros 8,6 millones a una empresa para que le diga dónde están las grietas: hay 60.000 quejas al año
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez entra en un nuevo periodo de reflexión electoral mientras los manifestantes comienzan un fin de semana de movilizaciones: “Los únicos derechos los arrancaremos en la calle”

Pedro Sánchez entra en un nuevo periodo de reflexión electoral mientras los manifestantes comienzan un fin de semana de movilizaciones: “Los únicos derechos los arrancaremos en la calle”

Almeida invertirá 114 millones en arreglar el pavimento viario y pagará otros 8,6 millones a una empresa para que le diga dónde están las grietas: hay 60.000 quejas al año

Última hora de la votación de los decretos de vivienda, en directo | La acampada de Sol se extenderá a Callao si es necesario

Por qué tu coche puede gastar más combustible con llantas grandes y perder autonomía

Manifestación por la vivienda en Madrid este sábado 3 de octubre: horarios, recorridos y puntos de salida

ECONOMÍA

Hay que heredar para tener dinero y hay que tener dinero para heredar: “Lo ideal habría sido contratar un abogado desde el minuto uno, pero no tenía medios”

Hay que heredar para tener dinero y hay que tener dinero para heredar: “Lo ideal habría sido contratar un abogado desde el minuto uno, pero no tenía medios”

Los autónomos baten récords, ya son 3,48 millones, mientras el comercio se ‘desangra’: pierde 2.546 afiliados desde junio

Las pensiones apuntan a una subida del 3,5% en 2027 tras la escalada del IPC: esta es la cifra que cobrarán los jubilados

Francia quiere liberar las reservas de petróleo y diésel europeas para intentar bajar los precios de la gasolina

Los trabajadores de Colombia y Venezuela concentran la mitad de los más de 400.000 afiliados extranjeros a la Seguridad Social dados de alta en España

DEPORTES

La selección española busca 41 partidos sin perder y el pleno en la Nations League ante la República Checa de un viejo conocido

La selección española busca 41 partidos sin perder y el pleno en la Nations League ante la República Checa de un viejo conocido

La reflexión de un ex del Atlético de Madrid con Mikel Oyarzabal: “En el Real Madrid estaría destacando continuamente”

Ferran Torres, baja de última hora de la selección de Luis de la Fuente y le sustituye el delantero del Real Madrid Carlos Espí

El misterio del ‘dopaje por embarazo’: la mentira de la gimnasia rusa que engañó al mundo entero durante 30 años y que ha sido resuelta

La madre de Iker Casillas desvela cómo hacía para que el portero comiese de pequeño: “Aprovechaba entre gol y gol de futbolín”