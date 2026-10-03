Antonelli lidera por delante de Verstappen el tercer libre de Sepang

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(Corrige DT6010 con la posición de Carlos Sainz actualizada de 17º a 18º)

Redacción deportes, 3 oct (EFE).- El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial de Fórmula Uno, marcó este sábado el mejor tiempo, por delante del cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), en el tercer y último entrenamiento libre para el Gran Premio de Baréin, que se disputa en el circuito de Sepang, en Malasia.

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En la mejor de sus nueve vueltas, Antonelli cubrió los 5.543 metros de la pista malaya en un minuto, 36 segundos y 302 milésimas, 278 menos que Verstappen y con 558 de ventaja sobre el francés Isack Hadjar, compañero del neerlandés en Red Bull; al igual que los anteriores, con el neumático blando.

El inglés George Russell (Mercedes), segundo en el Mundial a 66 puntos de Antonelli, acabó cuarto, a 610 milésimas de su compañero, por delante de los Ferrari del monegasco Charles Leclerc y del inglés Lewis Hamilton, quinto y sexto, respectivamente.

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Los McLaren del inglés Lando Norris y del australiano Oscar Piastri terminaron séptimo y octavo, mientras que el argentino Franco Colapinto (Alpine) firmó el noveno tiempo, a un segundo y 618 milésimas de Antonelli. El bonaerense, que perderá quince posiciones en la parrilla del domingo por sanción, fue el mejor clasificado de la zona media.

Los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) concluyeron duodécimo y decimoctavo, respectivamente. Alonso completó diez vueltas y se quedó a un segundo y 921 milésimas del líder, mientras que Sainz dio 17 giros y terminó a dos segundos y 414 milésimas.

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El mexicano Sergio Pérez (Cadillac) cerró la tabla, vigésimo segundo, a tres segundos y 921 milésimas de Antonelli.

La sesión arrancó con poca actividad y quedó interrumpida durante unos minutos por una bandera roja provocada por restos de fibra de carbono en la pista, procedentes aparentemente del Haas del inglés Oliver Bearman.

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La actividad aumentó en el tramo final, cuando los equipos montaron neumáticos blandos nuevos para efectuar sus simulaciones de clasificación. Hadjar llegó a situarse primero, pero Antonelli respondió inmediatamente con el 1:36.302 definitivo, el mejor registro de todo el fin de semana hasta el momento.

La calificación, que ordenará la parrilla de salida para la carrera del domingo, arrancará este sábado a las 16:00 hora local (08:00 GMT). EFE