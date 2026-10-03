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Anna Reixach Martínez gana el XI Premio de poesía Francesc Garriga por la obra 'Martina'

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Barcelona, 3 oct (EFE).- La graduada en Bellas Artes Anna Reixach Martínez ha ganado este sábado, en el marco del Liberisliber de Besalú (Girona), el XI Premio de poesía Francesc Garriga para autores inéditos por la obra 'Martina', que se ha impuesto de entre los 73 manuscritos presentados.

Las editoriales catalanas LaBreu Edicions y Cafè Central de Catalunya, Edicions del Buc, de Valencia, y la mallorquina AdiA son las convocantes de este premio que tiene el objetivo de descubrir "nuevas voces, miradas singulares y maneras diversas de entender qué puede ser hoy la poesía", según han informado en un comunicado.

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Para el jurado, 'Martina' es un libro "valiente, que arriesga, experimenta y abre puertas entre géneros y registros diversos", en el que hay "poesía, pero también encontramos escena".

La incorporación de diferentes formas de escritura no es, sin embargo, "un simple juego formal", sino que está al servicio de una voz poética "muy definida", una voz que "habla de la muerte y de los muertos, pero también de los vivos, de la familia, la herencia, los nombres, las cicatrices y todo aquello que pasa de una generación a otra".

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A la vez, destaca el lenguaje "firme, potente, que no rehuye las imágenes incómodas ni la intensidad" y la voluntad de su autora de construir "una obra con múltiples voces".

Por ello, remarcan que se trata de un "libro nuevo, en el sentido más valioso de la palabra, porque busca su propia forma, sin miedo a entrar en territorios que no son estrictamente los de la poesía convencional y hacer dialogar el poema con el teatro, la música, la liturgia, la memoria y la imagen".

Anna Reixach, además de Bellas Artes, ha estudiado poesía en la Fundació Brossa, la Escuela de Escritura del Ateneu Barcelonès y el Laboratori de Lletres.

La obra galardonada podrá adquirirse en las librerías a partir del 25 de noviembre, presentándose en La Central de Barcelona el próximo 15 de diciembre. EFE

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