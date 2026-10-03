Alcaraz vence a Arnaldi con autoridad y consigue el pase a cuartos en el torneo de Tokio

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Tokio, 3 oct (EFE).- El español Carlos Alcaraz (n.3) venció este sábado por 7-6 (6) y 6-1 a Matteo Arnaldi (n.37) para lograr el pase a cuartos de final del torneo de tenis de Tokio, en un partido que acabó dominando pese a una actuación inspirada del italiano en la primera manga.

El encuentro duró una hora y 45 minutos sobre la pista dura del Ariake Coliseum, en una tarde soleada pero fresca de comienzos de otoño. EFE

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