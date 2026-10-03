Alberto González, destituido como entrenador del Albacete tras perder frente al Eibar

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Albacete, 3 oct (EFE).- El Albacete ha decido destituir al entrenador Alberto González tras perder frente al Eibar en la octava jornada, seguir como colista con un punto de veinticuatro posibles y no saber ganar en el arranque de laLiga Hypermotion.

A través de un comunicado, el club blanco ha informado de que se ha visto “en la obligación de anunciar que en el día de hoy ha tomado la dificilísima decisión de prescindir de los servicios de Alberto González y su cuerpo técnico, Enrique González y Juanjo Rico”.

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El club ha recalcado en su mensaje que “agradece encarecidamente” al técnico malagueño y a su equipo de trabajo “su dedicación, profesionalidad y entrega durante todo su periplo en el Carlos Belmonte”

Llegado a Albacete el 27 de marzo de 2024, el preparador será recordado por hitos como la salvación de la campaña 2023-24 o la inolvidable Copa del Rey del pasado curso, entre otros momentos.

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González era el técnico más longevo de la categoría después de más de dos temporadas y media al frente del banquillo manchego, dirigiendo al Albacete en 108 encuentros oficiales.

El entrenador andaluz se despedirá mañana de la afición albacetista a través de una rueda de prensa que tendrá lugar a las 10:30 horas en la sala de prensa del Carlos Belmonte. EFE

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jml/sab