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95-101. Dominik Mavra guía al Río Breogán hacia su segunda victoria en la Liga Endesa

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Manresa (Barcelona), 3 oct (EFE).- Un Río Breogán liderado por Dominik Mavra (22 puntos, 10 asistencias y 35 de valoración) y que fue de menos a más, venció con claridad a un Kids&Us Manresa intermitente y desacertado a lo largo de los cuarenta minutos (95-101).

A pesar de que los locales realizaron un gran inicio de encuentro y llegaron a mandar por once puntos, el cuadro gallego acumuló progresivamente buenas sensaciones a ambos lados de la pista y se convirtió en una apisonadora, alcanzando los veintidós tantos de diferencia. Además, se ha convertido en el primer equipo en anotar más de cien puntos en las dos primeras jornadas de la liga desde 2004.

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A la buena actuación de Mavra se sumaron los 17 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias y 21 créditos de valoración de Tevin Brown.

Por parte del Manresa, Timmy Allen completó una actuación espectacular (30 puntos, 8 rebotes y 35 de valoración), aunque no obtuvo el premio del triunfo para su equipo.

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Los del Bages, liderados por un gran Rafa Villar (cinco puntos y un tapón en el primer período), iniciaron el partido con una marcha más que los lucenses y lograron situar la primera ventaja de la noche con un parcial de salida 14-3 en apenas dos minutos que obligó al técnico visitante, Luis Casimiro, a pedir el primer tiempo muerto del duelo.

Poco a poco, el Breogán se fue encontrando en ataque, pero los locales siguieron intratables de cara al aro y mantuvieron la renta durante varios minutos (21-7, min.5). Sin embargo, un parcial 6-17 de los visitantes en el tramo final del cuarto rebajó la diferencia a tan solo tres tantos (27-24, min.10).

En el segundo cuarto, el encuentro entró en una fase de imprecisiones y excesivas pérdidas por parte de ambos conjuntos, una circunstancia que se vio reflejada en la baja anotación durante los primeros cuatro minutos, en los que únicamente se anotó un triple por parte del Manresa y una canasta de dos puntos en el cuadro gallego.

Con el paso de los segundos, el conjunto celeste mejoró sus porcentajes y consiguió situarse por delante en el marcador por primera vez en el encuentro, provocando que Diego Ocampo pidiera tiempo muerto hasta en dos ocasiones (34-41, min.17).

Los locales no reaccionaron, y ello lo aprovecharon los visitantes, guiados por Dominik Mavra (15 puntos y 8 asistencias en la primera mitad), para aumentar la diferencia antes del paso por vestuarios y completar un parcial 13-27 (40-51, min.20).

Tras el descanso, el guión del partido no varió. El Breogán estaba de dulce en ataque y centrado en defensa, y un mate de Tevin Brown estableció una nueva máxima renta para los suyos (46-68, min.24).

No obstante, el Kids&Us Manresa no arrojó la toalla. Gracias a una sustancial mejora en los porcentajes desde el perímetro, encadenaron ocho puntos seguidos que obligaron a parar el partido a Casimiro tan solo un minuto más tarde.

La ventaja se estabilizó, y el tercer período prosiguió con un largo intercambio de golpes entre ambos equipos en el que ninguno de ellos consiguió romper el marcador. Un arreón final de los visitantes volvió a situar la máxima diferencia tras un triple de Rasir Bolton (67-89, min.30).

Al inicio del último cuarto, el conjunto del Bages recibió un nuevo mazazo después de que Nick Ongenda fuera expulsado por cinco faltas personales. No obstante, sin uno de los principales recursos sobre la pista, los de Diego Ocampo fueron capaces de meter algo de miedo a los lucenses (81-94, min.37).

Sin embargo, el Río Breogán supo gestionar los instantes finales e impidió que el cuadro local materializara el intento de remontada (95-101).

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-- Ficha técnica:

95 - Kids&Us Manresa (27+13+27+12): Allen (30), Agbo (14), Notae (20), Ongenda (7), Villar (7) -cinco inicial- Kolenda (7), Vila (-), Beaufort (3), Bassas (-), Tamba (6), Enabuele (-) y Minchev (1).

101 - Río Breogán (24+27+38+12): Brown (17), Peris (3), Brankovic (9), Andric (2), Bolton (13) -cinco inicial- Ilic (4), Alonso (13), García (7), Aranitovic (7), Mavra (22) y Kasibabu (4).

Árbitros: Fernando Calatrava, Sergio Manuel y Rubén Sánchez Mohedas. Eliminaron a Ongenda y Allen (Kids&Us Manresa) por cinco faltas personales.

Incidencias: partido de la segunda jornada de la Liga Endesa disputado en el pabellón Nou Congost de Manresa ante 4.210 espectadores. EFE

pbl/apa

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