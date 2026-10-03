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46-31. El Barça cura las penas mundialistas a costa del Horneo Eón

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Barcelona, 3 oct (EFE).- El Barça se curó este sábado las penas de la reciente derrota en la final del Mundial de Clubes, que puso fin a una racha de 65 victorias consecutivas, a costa del Horneo Eón Alicante, al que se impuso por un claro 46-31 en el Palau Blaugrana.

De este modo, el equipo que dirige Carlos Ortega regresó a la senda del triunfo menos de 48 horas después de ese duro revés, en un partido que encarriló tras unos primeros minutos de dudas y en el que Ian Barrufet fue el máximo anotador, con nueve goles.

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El encuentro también dejó el estreno liguero con el primer equipo del joven portero austro-bosnio Sergej Novakovic, de 18 años, que respondió con tres paradas durante los minutos que estuvo en pista.

Parecía, no obstante, que el Barça todavía tenía la cabeza en Egipto en los primeros compases y que el golpe psicológico de la final perdida, y sobre todo la forma en que se escapó, pesaba en los locales, que permitieron al Eón Alicante mantenerse en el partido durante los primeros minutos, con Eduardo Escobedo al mando de las operaciones (7-6, min. 8).

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Pero, con el paso de los minutos, ese ritmo de ida y vuelta que el Barça sufrió ante el Veszprem, cuando normalmente es él quien lo impone, volvió a convertirse en su mejor herramienta.

El conjunto azulgrana encontró en la velocidad el camino para castigar al cuadro alicantino al contraataque, con Dani Fernández y Adrián Sola como principales estiletes, mientras Frade hacía daño en el pivote y Sergey Hernández se reivindicaba tras una discreta final mundialista, para abrir una clara brecha y marcharse al descanso con un 26-16.

Ni siquiera el paso por vestuarios frenó el alto ritmo goleador. El Barça siguió apostando por un juego rápido y un ataque eléctrico en una segunda mitad en la que Barrufet se destapó con cinco dianas. También destacó la aportación de Elderaa, que, junto a N’Guessan, había sido de los pocos en mostrar pundonor en la final mundialista. El Barça siguió ampliando la ventaja hasta dejar el choque sentenciado (35-19, min. 42).

Con las defensas ya en un segundo plano y el partido decidido, los minutos finales sirvieron para que Novakovic hiciera su estreno con el primer equipo en Liga. El joven guardameta austro-bosnio dejó un par de buenas intervenciones antes de que Grau estableciera el definitivo 46-31, un marcador que permitió al Barça reencontrarse con el triunfo y mantener su condición de invicto en este arranque liguero.

- Ficha técnica:

46 - Barça (26+20): Hernández; Sola (3), Janc (2), San Felipe (1), Carlsbogard (5), Frade (4), Fernández (6, 1p), -siete inicial-, Smárason (2), Mem (2), Djordje Cikusa (2), Grau (4), Elderaa (2), Fàbregas (3), Barrufet (9, 1p), Petar Cikusa (1) y Novakovic (p.s).

31 - Horneo Eón Alicante (11+15): Doménech; Lopes (1), Robledo (6), Escobedo (6), Abdalla (5), Asensio (3), Oliveira (2), -siete inicial-, Montoya (-), Reinante (1), Torrico (3), Lewis (1), Sánchez (-), Gutiérrez (3), Dimitrievski (-) y Guitart (p.s).

Parciales cada cinco minutos: 4-4, 9-6, 13-9, 18-11, 22-14, 26-16 (descanso), 29-17, 33-19, 38-22, 40-27, 42-30 y 46-31 (final).

Árbitros: Javier Ariño y Pablo San Emeterio. Excluyeron dos minutos a Oriol San Felipe (min.57) por parte del Barça y a Rafael Oliveira Vasconcelos (min.58) por parte del Horneo Eón Alicante.

Incidencias: Cuarta jornada de la Liga Nexus Energía Asobal disputada en el Palau Blaugrana. EFE

avm/sab

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