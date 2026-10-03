36-32. El Logroño renace tras el descanso tras regalar el primer tiempo

Logroño, 3 oct (EFE).- El Dicorpebal Logroño se impuso por 36-32 al Feriberia Puerto Sagunto a pesar de ser incapaz de mostrar la teórica superioridad sobre su rival en el primer tiempo y que le obligó a reaccionar tras el descanso para evitar que se enredara el triunfo.
Después del intermedio el conjunto local sí mostró su personalidad y, de nuevo apoyado en las paradas de Ledo, remontó y logró una diferencia que administró hasta el final ante un rival desesperado por no poder conservar la ventaja que llegó a ser de hasta siete goles.
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El Dicorpebal prácticamente regaló todo el primer tiempo. Las rotaciones y el cansancio acumulado por el largo viaje desde Macedonia le pasaron factura pronto ante un rival que sabía que ese era su momento.
El Puerto Sagunto le metió una marcha más al partido y superó a la defensa local con acciones de vértigo y lanzamientos en muy pocos pases.
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El Logroño no reaccionó bien y se vio al cuarto de hora con seis goles en contra (9-15). No era capaz de correr y atrás tampoco era contundente, con lo que los valencianos podían seguir a lo suyo.
La cosa se mantuvo cuesta arriba para los riojanos, que todavía se vieron peor (9-16) y prácticamente ahí decidieron que la dinámica tenía que cambiar. Ledo entró en el campo y en pocos minutos hizo 5 paradas y Preciado dio un acelerón que llevó a los riojanos a meterse en el partido y alcanzar el descanso con un prometedor 16-18. Poca cosa para lo que habían pasado.
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El Logroño ya no se dio más concesiones en el inicio del segundo tiempo; empató en dos minutos y se puso por delante poco después (20-19) con Ledo al nivel que exhibe desde el inicio de temporada, con tres paradas más en cinco minutos, entre ellas un penalti.
El Puerto Sagunto trató de seguir en el partido y por unos minutos contestó al equipo local, pero se topó con Ledo (el gallego terminó con 19 paradas a 36 lanzamientos) con lo que tras unos minutos de equilibrio en el marcador el Logroño se fue a ventajas de tres y cuatro goles.
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Así en el último cuarto de hora optó por administrar esa diferencia y aunque se vio un poco agobiado a cuatro minutos del final (32-30) solventó el encuentro con dos zurdazos de Oliveira y la última para de Ledo.
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-- Ficha técnica:
36 - Dicorpebal Logroño (16+20): Cancio (p), Zarzuela (4), Galán, Ishida (1), Aitor García (2), Miguel Martínez (5), Tincho Jung (3), Xoan Ledo (p), Oliveira (6), Lombardi (1), Preciado (6), D'Antino (2,1p), Álvaro Martinez (5, ¡1p), Samuel Sainz, Popovic y Jevtic (1).
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32 - Fertiberia Puerto Sagunto (18+14): Ignacio Villarreal (p), Martín (5), Navarro (4), Pelko (4,2p), Llorens, Capitán (8), Romanillos (3), Arnau Fernández (2), Guillermo Soler (1), Serradilla (3), Manzano, Gonzalo Pérez, Olivares (1) y Matheus y Zungri (1).
Parciales: 4-6, 6-9, 9-11, 9-15, 12-17, 16-18 (descanso), 20-19-23-23, 26-23, 28-25, 32-29 y 36-32 (final).
Árbitros: Gayoso y Gómez. Expulsaron por tarjeta roja directa en el minuto 30 a Javier Manzano del Puerto Sagunto. Excluyeron por dos minutos al local Galán (2 veces) y a los visitantes Martín, Arnau Fernández y Matheus.
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Incidencias: Partido de la Liga Asobal disputado en el Palacio de los Deportes de Logroño ante unos 1.200 espectadores. EFE
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