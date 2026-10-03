30-28. El Guardés tendrá que remontar dos goles al Boden sueco

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A Guarda (Pontevedra), 3 oct (EFE).- El Atlético Guardés tendrá que levantar mañana, domingo, una desventaja de dos goles ante el Boden sueco para alcanzar la tercera ronda de la Liga Europa.

El equipo nórdico, muy superior físicamente a su rival, se sobrepuso a su mal arranque de partido, en el que el Guardés disfrutó de una renta de cuatro goles (3-7, min.10) justo cuando Carme Castro tuvo que marcharse al banquillo por lesión.

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Pero, poco a poco, el Boden fue imponiendo su físico. El Guardés ya jugaba tan suelto, y eso se reflejó en el marcador. Con un parcial 6-2, el Boden, liderado por Thomsen, Höglund y Lindlöf, igualó el partido. José Ignacio Prades pidió tiempo muerto (9-9, min. 16), pero su equipo continuó estrellándose contra Sofie Börjesson, quien finalizó el partido con 19 paradas.

En el inicio del segundo tiempo, Carla Thomsen continuó castigando a la defensa del Guardés, que encontró en el ataque con siete jugadoras la solución a su atasco. El Boden siempre jugó con pequeñas ventajas en el electrónico hasta finalizar el duelo con una renta de dos goles (30-28).

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Ficha técnica:

30.- Boden Handboll IF: Isabelle Andersson (6), Carla Thomsen (5), Mia Lagumdzija (5), Lina Lützhoft (5), Ida Lindlöf (3), Frida Höglund (2), Sofie Börjesson (1) (p.), Nicoline Vendelborg (1), Lorin Sendi (1), Donna Bakker (1), Line Hegglund, Sara Nordström, Elsa Öst, Moa Nilsson y Selma Hasanbegovic (p.).

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28.- Atlético Guardés: Rosane Serrano (11), Blakza Hauptman (6), Cecilia Cacheda (5), Nerea Gil (2), Ania Ramos (2), Aintzane García (1), Noelia Solla (1), África Sempere, Silvia Leiras, María Palomo, Cristina Cifuentes, Carme Castro, Daniela García, Sabela Lomba, Ana Marín (p.) y Sabina Mínguez (p.).

Marcador cada cinco minutos: 1-3, 3-6, 6-9, 11-11, 16-13, 17-15, 18-17, 20-17, 22-18, 25-22, 27-25, 30-28.

Árbitros: Alexandre Bragança y Hugo Xavier Dias (Portugal). Excluyeron con dos minutos a Isabelle Andersson, Ida Lindlöf, Frida Höglund y Moa Nilsson (2) por parte del Boden, y a Blazka Hauptman y Noelia Solla por parte del Guardés.

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Incidencias: Partido de ida de la segunda eliminatoria de la Liga Europa disputado en el pabellón de A Sangriña. EFE

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