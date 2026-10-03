3-3. Sevilla y Badalona firman un vibrante empate en una locura de goles y alternativas

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Sevilla, 3 oct (EFE).- El Sevilla Femenino y el Badalona Women empataron 3-3 tras un vibrante choque en el Estadio Jesús Navas, en un encuentro repleto de alternativas, intensidad, giros de guion y goles, y en el que Gabilondo puso al equipo catalán con 2-3 en el tiempo añadido, pero sólo dos minutos después la sevillista Blom igualó el marcador.

Fatou Kanteh fue la gran protagonista de la primera mitad antes de retirarse lesionada, al adelantar al Sevilla, aunque en la reanudación la igualdad acabó imponiéndose tras un frenético intercambio de golpes con el 1-1 de Lucía Martínez en el 49. La local Rosa Márquez deshizo la igualada poco después, pero el Badalona remontó por medio de Sheila y Gabilondo, en el 70 y el 94, hasta que la belga Blom, también en la prolongación, logró el 3-3 definitivo.

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Los primeros 20 minutos transcurrieron bajo un pulso muy equilibrado, de tanto y sin ocasiones de gol, hasta que la sevillista Esther Martín-Pozuelo lanzó un golpe franco que se marchó centrado y sin coger portería, y poco después la hispanogambiana Fatou intentó sorprender a Font, que estaba adelantada, con una vaselina lejana que salió desviada.

Con el paso de los minutos, el Sevilla logró incomodar a Font y a la defensa del Badalona mediante una intensa presión y fruto de ello llegó el premio en el minuto 33 tras un balón atrás impreciso de la zaga visitante. Fatou, la más lista de la clase y 'pichichi' del Sevilla, aprovechó la indecisión entre la central y la portera para hacer el 1-0.

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Antes del descanso el encuentro sumó tensión, primero con la revisión en el VAR de un posible penalti a favor del Badalona que no fue validado y, posteriormente, con la peor noticia para las locales: la lesión de Fatou, sustituida en el 42 por Andrea Álvarez.

La segunda mitad fue frenética. Nada más salir de los vestuarios, Lucía Martínez igualó el choque para el Badalona con un auténtico golazo, pero el Sevilla reaccionó de inmediato a través de una magnífica jugada colectiva que culminó Rosa Márquez con otro gran tanto que, pese a las dudas iniciales sobre un posible fuera de juego, subió al marcador.

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El intercambio de golpes no cesó y la visitante Sheila, en el 70, volvió a poner las tablas en el marcador tras tocar Sullastres el balón sin poder despejarlo del todo. Con el 2-2, el partido volvió a un escenario de imprecisiones y errores por parte de ambos bandos, aunque el Sevilla no bajó los brazos y rozó de nuevo el gol con llegadas de Esther.

Cuando más apretaban las hispalenses, recibieron un golpe letal en una acción desafortunada: Alice Marques intentó desviar un balón para evitar el gol del Badalona, pero su toque despistó a Sullastres para colar el 2-3 en la portería a los 94 minutos.

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Sin embargo, el Sevilla no se rindió y dos minutos después halló la recompensa con el tanto de Blom, que, tras ser revisado por el VAR, subió al marcador. Las nervionenses buscaron la épica e incluso Barrios tuvo en sus botas la remontada, aunque ésta no llegó y hubo un reparto de puntos tan disputado como electrizante en el Jesús Navas.

- Ficha técnica:

3 - Sevilla Femenino: Sullastres; Alba López (Blom, min.92), Alice Marques, Iris Arnaiz, Raquel; Alicia Redondo, Rosa Márquez (Barrios, min.67), Castelló; Clau, Esther (Gema Gili, min.67), Fatou (Andrea Álvarez, min.42).

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3 - Badalona Women: Font; Sonia Majarín, Cubedo (Kalu, min.91), Lucía Martínez, Pujadas (Carmona, min.87); Lauri (Hendriks, min.87), María Llompart, Lorena (Paula Sánchez, min.46); Uribe, Sheila (Gabilondo, min.78) y Elena Julve.

Goles: 1-0, min.33: Fatou. 1-1, min.49: Lucía Martínez. 2-1, min.55: Rosa Márquez. 2-2, min.70: Sheila. 2-3, min.94: Gabilondo. 3-3, min.96: Blom.

Árbitra: Beatriz Cuesta Arribas (Comité Gallego). Amonestó por parte local a Alicia Redondo (min.48+), Castelló (min.61) e Iris Arnaiz (min.100), y a las visitantes Laura Requena (min.54) y María Llompart (min.66).

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Incidencias: Partido correspondiente a la sexta jornada de LaLiga F Moeve, disputado en el estadio Jesús Navas ante un millar de espectadores. EFE

lhg/cc/og