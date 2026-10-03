Espana agencias

3-3. Sevilla y Badalona firman un vibrante empate en una locura de goles y alternativas

Guardar

Sevilla, 3 oct (EFE).- El Sevilla Femenino y el Badalona Women empataron 3-3 tras un vibrante choque en el Estadio Jesús Navas, en un encuentro repleto de alternativas, intensidad, giros de guion y goles, y en el que Gabilondo puso al equipo catalán con 2-3 en el tiempo añadido, pero sólo dos minutos después la sevillista Blom igualó el marcador.

Fatou Kanteh fue la gran protagonista de la primera mitad antes de retirarse lesionada, al adelantar al Sevilla, aunque en la reanudación la igualdad acabó imponiéndose tras un frenético intercambio de golpes con el 1-1 de Lucía Martínez en el 49. La local Rosa Márquez deshizo la igualada poco después, pero el Badalona remontó por medio de Sheila y Gabilondo, en el 70 y el 94, hasta que la belga Blom, también en la prolongación, logró el 3-3 definitivo.

PUBLICIDAD

Los primeros 20 minutos transcurrieron bajo un pulso muy equilibrado, de tanto y sin ocasiones de gol, hasta que la sevillista Esther Martín-Pozuelo lanzó un golpe franco que se marchó centrado y sin coger portería, y poco después la hispanogambiana Fatou intentó sorprender a Font, que estaba adelantada, con una vaselina lejana que salió desviada.

Con el paso de los minutos, el Sevilla logró incomodar a Font y a la defensa del Badalona mediante una intensa presión y fruto de ello llegó el premio en el minuto 33 tras un balón atrás impreciso de la zaga visitante. Fatou, la más lista de la clase y 'pichichi' del Sevilla, aprovechó la indecisión entre la central y la portera para hacer el 1-0.

PUBLICIDAD

Antes del descanso el encuentro sumó tensión, primero con la revisión en el VAR de un posible penalti a favor del Badalona que no fue validado y, posteriormente, con la peor noticia para las locales: la lesión de Fatou, sustituida en el 42 por Andrea Álvarez.

La segunda mitad fue frenética. Nada más salir de los vestuarios, Lucía Martínez igualó el choque para el Badalona con un auténtico golazo, pero el Sevilla reaccionó de inmediato a través de una magnífica jugada colectiva que culminó Rosa Márquez con otro gran tanto que, pese a las dudas iniciales sobre un posible fuera de juego, subió al marcador.

El intercambio de golpes no cesó y la visitante Sheila, en el 70, volvió a poner las tablas en el marcador tras tocar Sullastres el balón sin poder despejarlo del todo. Con el 2-2, el partido volvió a un escenario de imprecisiones y errores por parte de ambos bandos, aunque el Sevilla no bajó los brazos y rozó de nuevo el gol con llegadas de Esther.

Cuando más apretaban las hispalenses, recibieron un golpe letal en una acción desafortunada: Alice Marques intentó desviar un balón para evitar el gol del Badalona, pero su toque despistó a Sullastres para colar el 2-3 en la portería a los 94 minutos.

Sin embargo, el Sevilla no se rindió y dos minutos después halló la recompensa con el tanto de Blom, que, tras ser revisado por el VAR, subió al marcador. Las nervionenses buscaron la épica e incluso Barrios tuvo en sus botas la remontada, aunque ésta no llegó y hubo un reparto de puntos tan disputado como electrizante en el Jesús Navas.

- Ficha técnica:

3 - Sevilla Femenino: Sullastres; Alba López (Blom, min.92), Alice Marques, Iris Arnaiz, Raquel; Alicia Redondo, Rosa Márquez (Barrios, min.67), Castelló; Clau, Esther (Gema Gili, min.67), Fatou (Andrea Álvarez, min.42).

3 - Badalona Women: Font; Sonia Majarín, Cubedo (Kalu, min.91), Lucía Martínez, Pujadas (Carmona, min.87); Lauri (Hendriks, min.87), María Llompart, Lorena (Paula Sánchez, min.46); Uribe, Sheila (Gabilondo, min.78) y Elena Julve.

Goles: 1-0, min.33: Fatou. 1-1, min.49: Lucía Martínez. 2-1, min.55: Rosa Márquez. 2-2, min.70: Sheila. 2-3, min.94: Gabilondo. 3-3, min.96: Blom.

Árbitra: Beatriz Cuesta Arribas (Comité Gallego). Amonestó por parte local a Alicia Redondo (min.48+), Castelló (min.61) e Iris Arnaiz (min.100), y a las visitantes Laura Requena (min.54) y María Llompart (min.66).

Incidencias: Partido correspondiente a la sexta jornada de LaLiga F Moeve, disputado en el estadio Jesús Navas ante un millar de espectadores. EFE

lhg/cc/og

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Policía carga y gasea a manifestantes por la vivienda en Valencia tras romper el cordón policial que protegía un congreso de inversión inmobiliaria en el Palau de les Arts

Un grupo de asistentes a la marcha rompió el cordón policial que protegía el Palau de les Arts, sede del Real Estate Summit 2026, antes de que los agentes respondieran con pelotas de goma y botes de humo

La Policía carga y gasea a manifestantes por la vivienda en Valencia tras romper el cordón policial que protegía un congreso de inversión inmobiliaria en el Palau de les Arts

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3

Un libro de Meghan Markle dedicado a la princesa Eugenia sale a la venta en internet por 23.500 euros y se reabre el debate sobre su relación

La aparición de la obra abre una nueva polémica en el entorno de la Casa Real británica sobre si la princesa terminó tirando a la basura el detalle

Un libro de Meghan Markle dedicado a la princesa Eugenia sale a la venta en internet por 23.500 euros y se reabre el debate sobre su relación

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

El Rayo Vallecano denuncia un asalto y destrozos en el palco del Estadio de Vallecas

La entidad ha anunciado que presentará una denuncia el lunes y aportará las imágenes de las cámaras de seguridad

El Rayo Vallecano denuncia un asalto y destrozos en el palco del Estadio de Vallecas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía carga y gasea a manifestantes por la vivienda en Valencia tras romper el cordón policial que protegía un congreso de inversión inmobiliaria en el Palau de les Arts

La Policía carga y gasea a manifestantes por la vivienda en Valencia tras romper el cordón policial que protegía un congreso de inversión inmobiliaria en el Palau de les Arts

Mariano Benítez de Lugo, abogado: “Los poderes públicos deben velar por la salud y la vivienda de la tercera edad”

Madrigueras, en Albacete, sufre su mayor riada en 50 años: Castilla-La Mancha solicitará la declaración de zona catastrófica

Las manifestaciones por la vivienda en toda España, en imágenes: decenas de miles de personas salen a la calle

Lituania cierra su espacio aéreo por la presencia de “aviones no tripulados” procedentes de Bielorrusia

ECONOMÍA

Un ayudante de cocina se corta en dos dedos con una taza y pide la incapacidad permanente: el tribunal lo rechaza aunque admite que ha perdido movilidad

Un ayudante de cocina se corta en dos dedos con una taza y pide la incapacidad permanente: el tribunal lo rechaza aunque admite que ha perdido movilidad

Hay que heredar para tener dinero y hay que tener dinero para heredar: “Lo ideal habría sido contratar un abogado desde el minuto uno, pero no tenía medios”

Los autónomos baten récords, ya son 3,48 millones, mientras el comercio se ‘desangra’: pierde 2.546 afiliados desde junio

Las pensiones apuntan a una subida del 3,5% en 2027 tras la escalada del IPC: esta es la cifra que cobrarán los jubilados

Francia quiere liberar las reservas de petróleo y diésel europeas para intentar bajar los precios de la gasolina

DEPORTES

El Rayo Vallecano denuncia un asalto y destrozos en el palco del Estadio de Vallecas

El Rayo Vallecano denuncia un asalto y destrozos en el palco del Estadio de Vallecas

De los “cinco puestos más arriba” de Sainz al “mejor fin de semana” de Alonso: así ha sido la clasificación de los españoles en el GP de Bahréin

Fran García, la sorpresa de Luis de la Fuente que rompe una ‘maldición’ geográfica en la Selección desde Iniesta

La selección española busca 41 partidos sin perder y el pleno en la Nations League ante la República Checa de un viejo conocido

La reflexión de un ex del Atlético de Madrid con Mikel Oyarzabal: “En el Real Madrid estaría destacando continuamente”