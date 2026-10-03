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2-2. Ouzraoui frustra al Athletic y sostiene el tercer puesto del Madrid CFF

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Madrid, 3 oct (EFE).- Primero, con un lanzamiento directo de falta y después con un oportuno cabezazo en el área pequeña, la defensa Bibi Schulze había provocado la remontada del Athletic Club hasta que Sakina Ouzraoui marcó el golazo del 2-2 del Madrid CFF, que sostuvo su tercera plaza de la Liga F, a la estela de Barcelona y Real Madrid, que se miden entre sí este domingo en terreno azulgrana.

Aún es invencible en casa el Madrid CFF, que ganó un punto. La sensación del conjunto rojiblanco, su rival, es otra. Tal y como fue el encuentro, con las ocasiones y el dominio que tuvo por momentos, capaz de levantar el 1-0 en contra y lograr un 1-2 a favor, la sensación final es de pérdida de dos de los tres puntos de este sábado.

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El Athletic Club estaba advertido. Las tres victorias en otros tantos partidos en casa del Madrid CFF, con nada más un gol en contra, eran un aviso serio para el conjunto bilbaíno, que surgió intenso, con presión, vertical y ambicioso sobre el césped del estadio Fernando Torres de Fuenlabrada para no dar margen de maniobra a las locales, que entraron en modo resistencia.

El equipo bilbaíno acumuló méritos y méritos, centros y centros, también remates sin tino, durante toda una primera parte más que frustrante en la pegada para el bloque visitante, mejor en todo, pero sin gol. La portera Paola fue la mejor del Madrid CFF en todo ese primer tramo. Cuando no llega ella, lo hizo Taylor. La intervención de la defensa en el área pequeña también salvó a su conjunto en un tiro rival.

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El Madrid CFF sufrió y sobrevivió en los momentos más delicados del primer tiempo… Y salió vencedor al descanso. Arropado por su defensa, cuando salió al ataque remarcó su efectividad. Tan valiosa y tan decisiva tal cualidad, primero avisó Sakina Ouzraoui y luego, mucho tiempo después, marcó Emilie Nautnes, cuyo testarazo fue incontestable. El fútbol. Los méritos fueron del Athletic, el gol del Madrid CFF. La diferencia. Y aún pudo llegar el 2-0.

Por eso, el Athletic se marchó al descanso entre la incredulidad, el desasosiego y la decepción. Por eso, el Madrid CFF se fue al intermedio con la seguridad del 1-0 y con su marco imbatido, pero con la advertencia de las ocasiones padecidas. Ajustes por hacer para la segunda parte del duelo no solo por la tercera plaza, sino también por asomar la cabeza a la estela del Barcelona y el Real Madrid, que se miden este domingo.

El empate fue inmediato en el segundo tiempo. Al minuto y medio. El lanzamiento de falta directo, con la izquierda, por encima de la barrera para caer a ras de suelo a su llegada a la portería, fue de Bibi para el 1-1. Sí acertó entonces el Athletic con el gol, de nuevo mejor sobre el campo, insistente en su presión y en sus ataques, pero con la respuesta del Madrid CFF, por medio De Alba Ruiz, que rozó el 2-1.

También Daniela Agote, campeona del mundo sub-20 con la selección española y cuyo remate lo tocó Paola y se estrelló contra el poste, antes del 1-2 de Bibi, oportuna con la cabeza para marcar el segundo tanto del Athletic, también el segundo suyo, nivelado después, ya en el minuto 72, por Sakina Ouzraoui con un movimiento precioso dentro del área, de la derecha al tacón izquierdo con giro, desborde y gol. La reacción del Madrid CFF, que mantuvo el 2-2 con una parada de Paola ante Agote, ya en el tiempo añadido.

- Ficha técnica:

2 - Madrid CFF: Paola; Sandra Villafañe, Taylor, Lejeune, Sofía Hernández; Marina (Ubamba, min. 72), Bebe, Ana González, Holt (Alba Ruiz, min. 46), Sakina Ouzraoui (Aymerich, min 87); Nautnes (Paula León, min. 90).

2 - Athletic Club: A. Nanclares; Landaluze (Vilariño, min. 92), Maddi, Bibi, Garazi; Valero, Oguiza (Gurtubay, min. 71); Elexpuru (Campos, min 92), S. Ortega, J. Amezaga (Agote, min. 57); Azkona (P. Zugasti, min. 72).

Goles: 1-0, min. 43. Nautnes. 1-1, min. 47: Bibi. 1-2, min. 63: Bibi. 2-2, min. 73: Sakina Ouzraoui.

Árbitra: María Eugenia Gil Serrano (C. Gallego). Amonestó a las locales Holt (min. 34), Ana González (min. 47) y Villafañe (min. 88) y a las visitantes Amezaga (min. 32), Valero (min. 67) y Elexpuru (min. 83).

Incidencias: partido correspondiente a la sexta jornada de la Liga F, disputado en el estadio Fernando Torres de la localidad madrileña de Fuenlabrada. EFE

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