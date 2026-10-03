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18-4. El Olympiacos impone la lógica y deja al EPlus Catalunya sin Supercopa

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Redacción deportes, 3 oct (EFE).- El poderoso Olympiacos impuso este sábado la lógica que lo situaba como favorito al título y se impuso por 18-4 al EPlus Catalunya en la piscina nacional Petros Kapagerov de El Pireo, donde el conjunto barcelonés vio cómo se escapaba el sueño de conquistar su primera Supercopa de Europa.

El Catalunya resistió hasta donde pudo. El carácter y la ilusión del vigente campeón de la Eurocopa le permitieron plantar cara durante la primera mitad a un Olympiacos obligado por su historia y por su condición de favorito.

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Al descanso, el conjunto catalán mantenía vivo el partido (4-2), pero tras la reanudación apareció la profundidad de una plantilla repleta de estrellas y con una experiencia sobrada en este tipo de escenarios.

El conjunto griego aceleró el ritmo y rompió definitivamente el equilibrio con un contundente parcial de 7-2 que dejó al Catalunya sin capacidad de respuesta. Las locales encontraron cada vez más espacios ante una defensa que comenzó a acusar el esfuerzo y remataron su exhibición en el último cuarto con otro demoledor 7-0 que llevó el marcador hasta el definitivo 18-4.

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El Olympiacos suma así su cuarta Supercopa de Europa, después de las conquistadas en 2015, 2021 y 2022, y se sitúa a un solo título del Sabadell, que acumula cinco.

Las griegas Vasiliki Plevritou y Stefania Santa, con tres goles cada una, lideraron el ataque del campeón de Europa, bien respaldado por una defensa que fue ganando solidez a medida que avanzaba el encuentro y por la actuación de Ioanna Stamatopoulou bajo los palos.

En el EPlus Catalunya, Emmerson Houghton fue la principal referencia ofensiva, con tres tantos, pero el equipo acusó la falta de acierto y de alternativas ante el creciente dominio griego. Los fichajes Phillipa Pedley y Roline Schuijt tampoco encontraron la manera de superar con continuidad la defensa del Olympiacos.

- Ficha técnica:

18 - Olympiacos: Stamatopoulou; Saltamanika (1), Koureta (2), Santa (3), Tricha (1), Andrews (3), Siouti (1), Patra (-), Ninou (1), Plevritou (3), Tornarou (-), Myriokefalitaki (2), Hajdu (1) y Nigro (p.s).

4 - EPlus Catalunya: Aarts; Gomila (-), Gómez (-), Tarriño (-), Schuijt (-), Inglavaga (-), Houghton (3), Falvey (-), Peragon (-), Pedley (-), Pineda (1), Ferrer (-), Abarca (-) y Doaagueda (p.s).

Parciales: 3-1, 1-1, 7-2 y 7-0.

Árbitros: Aurely Bouchez (FRA) y Nora Debreceni (HUN). Sin eliminados.

Incidencias: Supercopa de Europa disputada en la piscina nacional Petros Kapagerov de El Pireo. EFE

avm/gmh/apa

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