Una veintena de rescatados y más de 400.000 alumnos sin clase por las fuertes lluvias

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Madrid, 2 oct (EFE).- Las fuertes lluvias que han sacudido este viernes el área mediterránea, con acumulaciones de más de 200 litros por metro cuadrado en algunas zonas, han dejado sin clase a más de 400.000 alumnos en Valencia y han obligado al rescate de una veintena de personas atrapadas en sus vehículos en Tarragona y Murcia.

Pese a que en algunas zonas afectadas el temporal ha remitido ligeramente, la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias ha decidido mantener, al menos hasta el domingo, la alerta por chubascos y tormentas muy fuertes y persistentes en el tercio este de la península ante las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

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Por el momento, para este sábado la Aemet ha activado aviso naranja en algún momento del día en Baleares, Castilla y León, Cataluña, Extremadura y Comunidad Valenciana por peligro de lluvias y tormentas.

Estas cinco comunidades están también en aviso amarillo en otros momentos de la jornada junto a otras diez: Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, País Vasco y La Rioja.

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Rescates en Tarragona

La zona noreste ha sido una de las más afectadas, especialmente Tarragona, donde los Bomberos de la Generalitat catalana han rescatado este viernes a 18 personas en sus vehículos en las Terres de l’Ebre.

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Los efectivos han tenido que sacar de sus coches a personas que han quedado atrapadas con el agua a la altura del retrovisor, especialmente en municipios como Ulldecona, Santa Bàrbara o Alcanar, donde han llegado a acumularse más de 200 litros por metro cuadrado.

También han asistido a personas atrapadas en edificios y han atendido incidencias por entrada de agua en casas o caída de árboles, aunque por el momento no hay heridos contabilizados.

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Según el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat), se han acumulado 249 litros por metro cuadrado en la Ametlla de Mar, 231,7 l/m² en Cases d’Alcanar, 227 l/m² en Mas de Barberans, 219 l/m² en Santa Bàrbara y 217,9 l/m² en Perelló.

Tal intensidad de agua ha llevado al límite las rieras, ha anegado calles de varias localidades y ha dañado campos de cultivo, en la zona del delta del Ebro o en municipios como Roquetes, Casas d'Alcanar o Ulldecona.

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En la Comunidad Valenciana ha concluido a mediodía de este viernes el aviso rojo de Aemet, tras dejar acumulados de lluvia de 140 litros por metro cuadrado en el litoral de Castellón y con más de 400.000 alumnos sin clase en la región.

La circulación de los trenes de Cercanías, de Media y Larga Distancia ha sido restablecida.

El puerto de Valencia también ha reabierto al tráfico portuario a primera hora de este viernes, después de haber sido cerrado de madrugada por la situación meteorológica.

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El Gobierno de Murcia ha enviado a los teléfonos móviles de la comarca del Campo de Cartagena y Mazarrón un mensaje ES-Alert, después de que la Aemet elevara el aviso de naranja a rojo por lluvias de hasta 60 litros por metro cuadrado y hora, entre las 14:00 y las 18:00 de esta tarde.

La rambla vertiente al mar Menor del Albujón en La Puebla-Cartagena ha alcanzado entre el 80 % y el 100 % de su aforo, aunque no corre riesgo de desbordarse al haber descendido hasta el 67 %, mientras que la de Las Colonias, con la misma desembocadura pero en Los Alcázares, ha marcado cotas de entre el 60 % y el 80 % de su capacidad, pero ha descendido al 49 %.

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Los pluviómetros de la Confederación Hidrográfica del Segura han registrado en la zona de Cartagena acumulados de más de 107 litros y se ha suspendido la actividad en los centros educativos de Cartagena, Mazarrón, Fuente Álamo, La Unión, Torre Pacheco, San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar.

El 112 ha atendido hasta las 17:45 horas 301 llamadas por 222 incidentes por lluvias, ninguno de entidad, sobre todo rescates a conductores y pasajeros atrapados en sus coches en embolsamientos de agua.

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El vicepresidente primero y consejero andaluz de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha activado este viernes la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía ante los avisos meteorológicos por lluvias y tormentas en comarcas de Almería y Granada.

Las incidencias atendidas en el 112 se han localizado principalmente en el municipio de Cuevas del Almanzora (Almería). Para el sábado, solo el noroeste de la comunidad está en alerta amarilla. EFE