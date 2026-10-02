Una multitudinaria manifestación por la vivienda recorre las calles de Pamplona

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Pamplona, 2 oct (EFE).- Una multitudinaria manifestación contra la especulación y por la vivienda convocada por el Sindicato Socialista de Vivienda y Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen Sarea (Red de sindicatos de vivienda del País Vasco) ha recorrido este viernes las calles de Pamplona.

La marcha ha partido a las 19:00 horas de la Plaza del Castillo de la capital navarra y se ha adentrado en las calles del Casco Viejo de la ciudad.

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La manifestación ha estado encabezada por una pancarta en la que se podía leer 'Contra la especulación. Vivienda para todos. Detener todos los desahucios, expropiar a los especuladores y prohibir la especulación'.

Además, durante el recorrido se han oído frases como 'Rentistas y empresarios nos roban el salario', 'No al negocio de la vivienda', 'Fondos buitre fuera' o 'La lucha es el único camino'.

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Antes de iniciar el recorrido, Oihana Idoate, de Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen Sarea, ha declarado que "todas las medidas que se han intentado tomar en el Congreso de los Diputados no son suficientes".

"Incluso cuando han sido mínimas las peticiones no se han llevado a cabo. Nosotras seguimos pidiendo estas necesidades", ha comentado, y ha incidido en que las medidas de los decretos rechazados hoy en el Congreso son "tanto temporales como parciales".

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Ha afirmado que desde la red de sindicatos llevan indicando "durante meses y años que el derecho de la vivienda es un derecho universal, que no está garantizado mientras el derecho a la especulación se ponga por encima del derecho a la vivienda".

"Mientras la vivienda sea una mercancía que se pueda usar, que se pueda alguien beneficiar y que se pueda lucrar, nunca va a ser un derecho", ha afirmado.

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En ese sentido, ha dicho que piden "que todas las necesidades se pongan al servicio de la ciudadanía y de la clase trabajadora y que se prohíba todo tipo de especulación en todas sus formas".

"Queremos decir que hoy aquí no acaba la lucha, que hoy es una más de las movilizaciones que se van a llevar a cabo, que aquí no acaba, que en el Congreso de los Diputados no acaba, que las necesidades de la clase trabajadora siguen estando allá", ha transmitido.

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Ha agregado que seguirán "luchando para que la vivienda sea un derecho universal garantizado para toda la clase trabajadora", y ha insistido en que "seguirá habiendo movilizaciones".

"Los sindicatos de vivienda seguimos al lado de las vecinas y de la clase trabajadora para que este derecho se realice", ha aseverado.

Ha pedido "que la gente no pueda especular con la vivienda, no pueda hacerse cargo de viviendas para poder especular con ellas y desmercantilizar del todo la vivienda y que sea un derecho universal". EFE

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(foto)