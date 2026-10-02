Sábado, 3 de octubre de 2026

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Madrid, 2 oct (EFE).-

CRISIS VIVIENDA.- Madrid y otras ciudades - El Sindicato de Inquilinas ha convocado para este sábado decenas de manifestaciones en las principales ciudades de España, con una gran marcha en Madrid para denunciar la caída de los decretos de la vivienda y reclamar una rebaja del 50 % en los alquileres, la exigencia de contratos indefinidos y también la expropiación de las viviendas a los fondos buitres, mientras llama a la huelga general.

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FORO LA TOJA.- O Grove (Pontevedra) - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, clausura este sábado el Foro La Toja, en una jornada en la que intervendrán también Josep Borrell, ex Alto representante de la UE para asuntos exteriores y política de seguridad, y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

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PARTIDOS PSC.- Barcelona.- El primer secretario del PSC y presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, interviene en el acto de clausura de la Escuela Feminista Dolors Renau de los socialistas catalanes.

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TIEMPO LLUVIAS.- Madrid - Este fin de semana se esperan lluvias que podrían ser "muy intensas" en zonas del área mediterránea, más fuertes en Cataluña y Baleares, mientras que a partir del lunes las precipitaciones más importantes se desplazarán hacia el oeste peninsular.

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HOMENAJE BANDERA.- Mérida.- Acto de homenaje a la bandera, a cargo de la Brigada Extremadura XI, formada por secciones del Ejército de Tierra (GACA XI), Ejército del Aire y del Espacio (Ala 23) y Guardia Civil (Comandancia de Badajoz).

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FIESTA TRASHUMANCIA.- Lumbreras (La Rioja).- La 'Fiesta de la Trashumancia de La Rioja. La marcha de los pastores’ se celebrará con una programación especial de actividades para poner en valor la ganadería tradicional, el uso de las cañadas reales y el pastoreo en esta comunidad autónoma, con la participación de un rebaño de 600 ovejas.

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PESCA PULPO.- Cangas de Morrazo (Pontevedra).- El calentamiento marino ha plagado la costa británica de pulpo y sus pescadores van a echar mano de la experiencia gallega para hacerle frente: la empresa Cebos Pleamar comercializa un cebo ecológico para capturarlo que ya triunfa en Francia y va a empezar a exportar a Reino Unido.

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COMIC CON MÁLAGA.- Málaga.- Los actores que encarnaron a Frodo y Sam en 'El señor de los anillos', Elijah Wood y Sean Astin, se reúnen con los fans en la tercera jornada de San Diego Comic-Con Málaga, en la que también se avanzará contenido exclusivo sobre Vision Quest, la próxima serie de Marvel.

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MURAL IBÁÑEZ.- Cassà de la Selva (Girona).- Un mural de noventa metros cuadrados que reproduce una viñeta con Mortadelo y Filemón como protagonistas, el primero de España con licencia oficial, es el homenaje del municipio gerundense de Cassà de la Selva al fallecido dibujante Francisco Ibáñez.

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VIDEOJUEGOS LANZAMIENTO.- Madrid - 'Maestro’ es un videojuego avalado por el éxito. Un simulador de director de una orquesta sinfónica que ahora da el salto a consolas con una original propuesta en la que el jugador tendrá que demostrar su ritmo, habilidad y dirección musical en el salón de su casa para conducir a sus músicos no solo en obras clásicas sino en bandas sonoras como Star Wars, El Señor de los Anillos o Harry Potter.

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BIENAL FLAMENCO.- Sevilla - La cantaora Carmen Linares clasura la Bienal de Flamenco de Sevilla con "Perlas a millares", un espectáculo que celebra el 30 aniversario de su disco "Antología de la mujer en el cante", fundamental en su carrera, y que contará con la presencia en el escenario de Marina Heredia, María Terremoto y ´Rocío Luna al cante y con Rafaela Carasco al baile.

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CULTURA TEATRO.- Melilla.- El Teatro Kursaal-Fernando Arrabal de Melilla acoge el estreno nacional de ‘La cantera’, la última obra del actor y director Ángel Caballero (Málaga, 1986), que a lo largo del próximo año representará sobre las tablas de diferentes puntos del país una “comedia muy dramática” sobre el reparto de una herencia familiar.

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TENIS NADAL.- Manacor.- Rafal Nadal vuelve a coger la raqueta en el Rafa Nadal Academy Slam con el que celebra el décimo aniversario de su academia de Manacor junto a grandes figuras a las que se enfrentó en su carrera.

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SALUDOS EFE AUDIOVISUAL