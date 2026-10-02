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Poeta: "Hemos entrado de una forma terrible y le hemos dado confianza al Baskonia"

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Vitoria, 2 oct (EFE).- El entrenador de Armani Milán, Peppe Poeta, lamentó que su equipo entrara “de una forma terrible” en el partido y dieran confianza al Baskonia.

El italiano expuso en rueda de prensa que a pesar de darle la vuelta no consiguieron mantener el nivel y subrayó que “no es bueno tener esos altibajos y más fuera de casa”.

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En el momento en el que el Baskonia se puso por delante, en su opinión, el cuadro italiano cometió “dos errores en defensa” que le dieron la inercia para llegar hasta el final.

“Tenemos que buscar una química mejor y salir de nivel”, explicó y afirmó que la energía de Marcio Santos influyó “mucho”. EFE

jd/apa

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