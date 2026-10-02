Más Madrid reprocha a PP, Vox y Junts ponerse "del lado de especuladores" y avisa: "Estamos listos para lo que venga"

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Más Madrid ha reprochado a PP, Vox y Junts ponerse "del lado de los especuladores" y ha avisado de que en su formación están "listos para lo que venga", en alusión velada al adelanto electoral que podría activar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"PP, Vox y Junts han dejado claro para quién trabajan, para los dueños del dinero, para nadie más. Toda la derecha junta ha votado en contra del derecho a la vivienda", ha cargado la portavoz de la formación regionalista en la Asamblea, Manuela Bergerot, después de que estos partidos hayan votado en contra de los dos reales decreto de vivienda impulsados por el Consejo de Ministros a raíz del desahucio de Maricarmen y la acampada en la Puerta del Sol impulsada por el Sindicato de Inquilinas.

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Bergerot ha afirmado que se ha votado "contra la seguridad de millones de personas que viven de alquiler" y "muchos de ellos son votantes suyos". La portavoz ha afirmado que "cada desahucio que se ejecute" en España "va a llevar la firma de los diputados y diputadas del PP, de Vox y de Junts".

"De ahora en adelante, la política en España y en Madrid se resume en una sola pregunta. ¿Se está con los buitres o con la gente? ¿Con la especulación o con el derecho a la vivienda? Nosotros lo tenemos claro y estamos listos para lo que venga", ha zanjado.

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