Mancini: "Vamos mejorando"

Guardar

París, 2 oct (EFE).- El seleccionador italiano, Roberto Mancini, se mostró satisfecho del empate conseguido contra Francia en el tercer partido de la Liga de las Naciones y aseguró que su equipo va mejorando.

"En la segunda mitad contra Bélgica ya hicimos cosas buenas. La primera mitad creo que pagamos algo la tensión de los últimos meses. Luego contra Turquía mejoramos y hoy seguimos esa dinámica", afirmó el técnico transalpino tras el 1-1 del Estadio de Francia.

PUBLICIDAD

"Creo que el balance de estos tres partidos es positivo, no empezamos bien, pero estamos en progresión, empezamos a comportarnos como un verdadero equipo", aseguró.

El técnico reconoció que el ímpetu de Francia les obligó a defenderse, pero se felicitó de la forma en la que reaccionó el equipo.

"Incluso creo que hemos podido ganar. Ellos han tenido más posesión, pero nosotros hemos tenido buenas ocasiones. Nos han obligado a defender, pero hemos sabido presionar bien y gracias a eso hemos conseguido el empate", señaló. EFE

PUBLICIDAD