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Hugo González e Iris Tió, estrellas de la gala de la RFEN

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Madrid, 2 oct (EFE).- Hugo González, medalla de plata en los 200 estilos en los Europeos disputados este verano en París, e Iris Tió, ganadora de seis metales, uno de ellos de oro, en la capital francesa, protagonizaron la gala de la Federación Española de Natación celebrada este viernes en París.

Un acto en el que el nadador balear, que arrancó la temporada con la conquista del oro en los 200 estilos en los Europeos de piscina corta de Lublin (Polonia), fue galardonado como deportista del año en la categoría masculina.

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"Me quedo con todo el equipo que tengo detrás y que me ha estado apoyando tanto en la temporada 2025, que no salió tan bien como esperábamos, como en este 2026 que ha sido increíble", señaló González, que calificó de "muy emocionantes" los dos años que faltan para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

Premio al que sumar la medalla al mérito deportivo que recibió el nadador del  CN Terrassa como integrante del relevo español de 4x50 estilos, integrado por Iván Martínez Sota, Carles Coll, Sergio de Celis y el propio Hugo González, en los Campeonatos de Europa de piscina corta de Lublin.

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Una cita en la que también subieron al podio Alba Vázquez, plata en los 400 estilos, y Emma Carrasco, bronce en la misma prueba, lo que les valió la medalla al mérito deportivo, al igual que a Laura Cabanes, bronce en los 200 mariposa en los Europeos de piscina larga disputados en verano en París.

Campeonatos en los que Iris Tió se volvió a confirmar como la gran estrella de la natación artística española, sino europea y mundial tras la conquista de seis medallas, incluida una de oro, las ganada en la final del solo técnico, en la capital francesa.

"La clave está en mucho entrenamiento, en muchas horas de trabajo en la dirección correcta gracias al staff  técnico que nos guía y que nos ayuda a conseguir estos resultados", indicó Tió tras recoger el galardón como mejor deportista femenina del año.

Galardón al que añadir la medalla al mérito deportivo que la nadadora barcelonesa, de 23 años, logró como integrante del equipo español de natación artística que conquistó ocho preseas -un oro, cinco platas y dos bronces- en los Europeos de París.

La misma distinción que recibieron los saltadores Ana Carvajal y Jorge Rodríguez tras colgarse la medalla de bronce en la cita continental en la prueba saltos sincronizados mixtos desde plataforma de 10 metros.

El waterpolo también estuvo presente en la gala, celebrada en el Complejo MADNUM de Madrid, con el premio a los valores deportivos concedido a Paula Leitón, así como las insignias de oro y brillantes que recibieron Pili Peña, la eterna capitana de la selección española, y Clara Espar que pusieron este curso fin a sus carreras deportivas.

La Federación Española también quiso reconocer a leyendas como los waterpolistas Felipe Perrone y Blanca Gil, así como los entrenadores de natación Fernando Navarro y Joan Fortuny, fallecido en el año 2024, elegidos como nuevos miembros del Salón de la Fama de la RFEN.

- Relación de premiados:

MEJORES DEPORTISTAS RFEN DEL AÑO

Hugo González (Natación) e Iris Tió (Natación artística)

MEDALLAS AL MÉRITO DEPORTIVO

Ana Carvajal y Jorge Rodríguez (Saltos)

Iván Martínez Sota, Alba Vázquez, Laura Cabanes, Hugo González, Emma Carrasco, Carles Coll y Sergio de Celis (Natación)

Dennis González, Jordi Cáceres, Lilou Lluis, Marina García, Mireia Hernández, Alisa Ozhogina, Cristina Arámbula, Txell Ferré, Carla Lorenzo y Aurora Lázaro (Natación artística)

PREMIO VALORES DEPORTIVOS

Paula Leitón (Waterpolo)

NUEVOS MIEMBROS DEL SALÓN DE LA FAMA

Felipe Perrone, Blanca Gil, Fernando Navarro y Joan Fortuny.

INSIGNIA ORO Y BILLANTES

Paula Ramírez y Blanca Toledano (Natación artística)

Clara Espar y Pili Peña (Waterpolo)

Diploma de Honor: Ayuntamiento de Castellón.

Premio de Comunicación: Radio MARCA (Javier Amaro)

Placa de Honor: Rafa Aguilar (Waterpolo)

Aniversario Clubes: CN Churriana, 25 años

Deportistas Masters: Mª Carmen Navarro y Enrique Mata.EFE

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