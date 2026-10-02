Galbiati: "Hemos sufrido juntos"

Guardar

Vitoria, 2 oct (EFE).- El entrenador de Kosner Baskonia, Paolo Galbiati, se mostró feliz tras ganar a Armani Milán porque sus jugadores sufrieron “juntos” cuando los lombardos le dieron la vuelta al partido.

El técnico italiano celebró en rueda de prensa su primer triunfo europeo del curso y subrayó que los jugadores lo dieron todo y se animaron mucho después de la última derrota.

PUBLICIDAD

“No ha sido un partido fantástico y tenemos cosas que mejorar”, reconoció Galbiati, que pidió tiempo. “Seguiremos construyendo con este deseo y este hambre es el primera paso”, apuntó.

Admitió que el tempo del equipo italiano les ayudó en defensa. “Juega bastante lento”, explicó y nombre a todos jugadores porque a su juicio todos aportaron, pero subrayó el partido de Chris Duarte, que al descanso era el más valorado sin anotar.

PUBLICIDAD

“Hemos cambiado algunas cosas como el rebote”, desveló el entrenador baskonista.

“Tenemos que mejorar el uno contra uno y el conocimiento del adversario”, incidió el preparador, que destacó la buena actitud de sus hombres y puso en valor la decisión táctica de atacar a Alec Peters con DJ Stewart.

PUBLICIDAD

Preguntado por Marcio Santos, recién llegado al equipo, dijo que “es listo y es duro”. “Tiene energía y conocimiento del juego y podremos jugar con todos los jugadores en el rol correcto”, celebró. EFE

jd/apa