El sector inmobiliario celebra el rechazo del Congreso a los decretos de vivienda

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Madrid, 2 oct (EFE).- El pleno del Congreso ha derogado este viernes los dos decretos ley de vivienda aprobados esta semana por el Consejo de Ministros, un resultado que ha sido acogido con satisfacción generalizada en el sector inmobiliario, que advierte, no obstante, de que los problemas de la vivienda en España siguen sin resolverse.

El primer decreto, que recogía el grueso de las medidas de vivienda, ha sido tumbado con los votos en contra de PP, Vox, UPN y Junts, mientras que el segundo, que contemplaba la prórroga automática de los alquileres, tampoco ha contado con el apoyo de PNV y Coalición Canaria.

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La Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (Fadei) considera que el rechazo a los decretos “evita profundizar en un mercado del alquiler a dos velocidades”, protegido para quienes ya tienen contrato y cada vez más inaccesible para quienes todavía buscan vivienda.

No obstante, Fadei advierte de que la votación no incrementa la oferta ni resuelve las dificultades de acceso y exige una alternativa inmediata.

En la misma línea, la Sociedad Española de Alquiler Garantizado (SEAG), ha asegurado que el rechazo del Congreso ha evitado la entrada en vigor definitiva de unas medidas que habrían introducido importantes cambios en el mercado del alquiler al considerar que las nuevas prórrogas contractuales, las indemnizaciones previstas en determinados supuestos de no renovación y las mayores limitaciones para recuperar una vivienda habrían incrementado la inseguridad jurídica y económica de los propietarios.

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Los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Cataluña han defendido en un comunicado que el resultado de la votación evidencia la necesidad de abordar las políticas de vivienda desde el consenso y no mediante una sucesión de medidas urgentes, por lo que piden aprovechar el nuevo escenario para trabajar, con todos los actores implicados, en soluciones estructurales.

Asimismo, la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias (Amadei) cree que la decisión evita incorporar nuevas restricciones que habrían reducido todavía más la oferta de alquiler habitual, pero advierte de que el rechazo no borra la incertidumbre generada durante la tramitación.

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Por su parte, el portavoz del portal imobiliario Pisos.com, Ferran Font, ha afirmado que el problema de fondo sigue siendo estructural: la demanda continúa siendo elevada y la oferta disponible no crece al mismo ritmo, especialmente en las zonas con mayor presión.

A su juicio, la protección de los hogares vulnerables y el mantenimiento y ampliación de la oferta de alquiler deben abordarse conjuntamente.

El desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, el pasado 23 de septiembre ha desencadenado una oleada de protestas sociales que no terminarán este viernes. El Sindicato de Inquilinas ya ha anunciado que va a mantener la acampada en la Puerta de Sol de Madrid tras el fracaso de los dos decretos de vivienda.

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De hecho, su portavoz, Alicia del Río, ha calificado antes de la votación como "muy grave" el rechazo de los dos decretos impulsados por el Gobierno de coalición y ha llamado "a la huelga general por la vivienda".

Para este fin de semana ya hay convocadas movilizaciones en 50 ciudades españolas, entre ellas Madrid, Barcelona, Sevilla o Valencia.

Tras la no convalidación de los dos decretos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abierto un periodo de análisis y reflexión para decidir si adelanta o no las elecciones generales, mientras que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha asegurado ante los medios que "es el momento de que la gente vea y reflexione" y que su Gobierno "siempre mira hacia adelante y va a seguir peleando".

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Por parte de Sumar, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que ha defendido en el Congreso el decreto que incluía la prórroga automática de los alquileres, se ha mostrado convencido este viernes de que la decisión "incomprensible" y "desastrosa" de Junts de votar en contra "les lleva a la desaparición de su espacio político".

En la oposición, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado a Pedro Sánchez de utilizar el problema de la vivienda para hacer "maniobras electorales" y le ha urgido a poner fecha, lo antes posible, a las elecciones generales. EFE

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