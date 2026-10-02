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David Gordo convoca a Peio Canales y 'Chupe' tras las bajas de Jesús Rodríguez y Espí

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Madrid, 2 oct (EFE).- David Gordo, seleccionador de la selección española sub-21 de fútbol, convocó este viernes a los jugadores Peio Canales y Carlos Ruiz 'Chupe' tras las ausencias en la convocatoria de Jesús Rodríguez, por sanción y Carlos Espí, citado por Luis de la Fuente para la selección absoluta.

Ambos se unen a la concentración del equipo español que se instaló este viernes en Ibiza para preparar el decisivo partido del próximo martes ante Rumanía, donde España se juega la clasificación directa para el Europeo que se disputa el próximo verano.

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El combinado español viene de golear a San Marino por 13-0. Un partido que estuvo marcado por la expulsión del jugador Jesús Rodríguez en Serravalle y que ha supuesto la llamada al jugador del Athletic Club, Peio Canales, que ya fue convocado en la fase de clasificación.

En ese mismo partido, Carlos Espí firmó cinco goles y una actuación estelar, por lo que tras la baja de Ferran Torres por molestias en el tobillo izquierdo, fue elegido por Luis de la Fuente para sustituir al atacante del París Saint Germain en los encuentros que restan de la Liga de Naciones.

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En el lugar de Espí, David Gordo ha citado al jugador del Málaga, Carlos Ruiz, conocido como Chupe, en la que es su primera convocatoria con la selección española.

Este viernes realizarán su primera sesión en el estadio de Can Misses (Ibiza) que servirá también de recuperación para los futbolistas que jugaron en San Marino y preparar el encuentro decisivo ante Rumanía, donde buscarán la victoria para certificar la clasificación y no depender de otros resultados. EFE

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