Activistas por la vivienda cortan dos accesos a Barcelona tras el 'no' a los decretos

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Barcelona, 2 oct (EFE).- Centenares de personas convocadas por la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya (Coshac) han cortado este viernes dos de los principales accesos a Barcelona, en la Gran Via y en la avenida Meridiana, en protesta por el 'no' del Congreso a los dos decretos sobre vivienda aprobados en el Consejo de Ministros.

Los manifestantes se han concentrado en la Gran Via, en un tramo cercano a la plaza de Espanya, y en el cruce de la avenida Meridiana con Fabra i Puig, bajo el lema "Caen los decretos, lo bloqueamos todo".

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Fuentes de la Coshac han explicado a EFE que ambos cortes han comenzado alrededor de las 19:30 horas, con la participación de unas 300 personas en el caso de la Gran Via y de medio millar en el de la Meridiana.

El rechazo a los dos decretos con medidas para afrontar la crisis y las dificultades en el acceso a la vivienda han provocado nuevas protestas de plataformas y sindicatos, que protagonizan desde el martes una acampada en la plaza Catalunya de Barcelona, entre otros actos de protesta.

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El primer decreto, que recogía el grueso de las medidas de vivienda, ha sido tumbado con los votos en contra de PP, Vox, UPN y Junts, mientras que el segundo, que contemplaba la prórroga automática de los alquileres, tampoco ha contado con el apoyo de PNV y Coalición Canaria.

Una de estas entidades, el Sindicat de Llogateres, ha asegurado que el sindicalismo de vivienda "sabe organizarse" para una huelga general, una propuesta que en los últimos días han puesto sobre la mesa dirigentes de estos grupos.

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Uno de los portavoces del Sindicat Enric Aragonès ha abordado esta propuesta durante una intervención en la acampada de Barcelona, en la que ha instado a centros educativos, comités de empresa, universidades, pueblos, ciudades y campesinado, entre otros, a organizar asambleas para encaminarse conjuntamente hacia la huelga general.

"Una huelga general no es cualquier cosa: hay que organizarla. Sin embargo, hay una buena noticia: tenemos un sindicalismo de vivienda que sabe hacerlo", ha subrayado Aragonès, antes de iniciar una asamblea para empezar a planear cómo llevar a cabo el paro general.

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En su intervención, el portavoz ha arremetido contra PSOE y Sumar, a quienes ha acusado de no impulsar medidas en favor del derecho a la vivienda "hasta ahora, que el conflicto se podía llevar este Gobierno por delante".

"Hoy hemos visto que el Congreso está absolutamente desconectado de lo que vive la gente", ha criticado Aragonès. EFE

(Vídeo)