36-40. El Valladolid duerme líder tras asaltar O Gatañal

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Cangas do Morrazo (Pontevedra), 2 oct (EFE).- El juego coral del Atlético Valladolid, que no acusó las bajas en O Gatañal, superó este viernes al Frigoríficos del Morrazo (36-40), que se condenó con una desastrosa primer tiempo ante un rival que dormirá como líder de la Liga ASOBAL.

Las pérdidas volvieron a matar al equipo de Quique Domínguez. El Frigoríficos regaló balones en pases sencillos que su rival explotó para encarrilar su victoria en una primera parte que cerró con una cómoda ventaja de seis goles (15-21).

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A eso se unió la fragilidad defensiva del 6-0 gallego, incapaz de parar a la primera línea pucelana, que, con mucha circulación, encontró soluciones en el brazo de Asier Iribar y Rares Fodorean, dos exjugadores del Frigoríficos.

Del 7-6 en el minuto 10 se pasó al 8-14 en el minuto 19. Un parcial 1-8 en el que influyeron las paradas de Nagy, una exclusión al equipo gallego por mal cambio, la nula aportación de la portería local y, sobre todo, la desastrosa rotación en la primera línea del Frigoríficos.

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Quique Domínguez no daba con la tecla. Pidió otro tiempo muerto a falta de cinco minutos para el descanso (12-19), pero su equipo era un muñeco en las manos de un Valladolid al que le bastó con aprovechar los regalos gallegos.

La segunda parte continuó con el recital vallisoletano, bajo la dirección de Alejandro Pisonero y Nacho Suárez. El Frigoríficos jugaba a chispazos, todo lo contrario que su rival, muy coral en ataque. La renta pucelana era de nueve goles a falta de 20 minutos (19-28).

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Con el partido sentenciado, a falta de doce minutos, el egipcio Gedo, quien cuenta con una oferta del Al Kuwait SC para abandonar el equipo vallisoletano, pidió el cambio tras notar un pinchazo en la pierna. En los últimos minutos, con una defensa presionante, el Frigoríficos maquilló el resultado.

- Ficha técnica:

36 - Frigoríficos del Morrazo: Panjan, Lindqvist (2), Gayo (4), Pelle Boesen (8,4p), Quintas (1), Pestic (5) y Arnau Fernández (3) -equipo titular- Mateo Pallas (ps), Hugo Vila (2), Santi López (2), Rivero (4), Ludman (1), Pablo Castro (2), Fuentes (1) y Javi García (1).

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40 - Atlético Valladolid: Nagy, Tao Gey (9,2p), Asier Iribar (4), Toledo (3), Fodorean (4), Gedo (5), Ribeiro (1) y Sergio Sánchez (3) -equipo titular- Jozinovic, Nacho Suárez (4), Colón (1), Díaz (1) y Alejandro Pisonero (5).

Marcador cada cinco minutos: 4-3, 6-6, 8-10, 9-14, 12-18, 15-21 (descanso); 17-23, 19-27, 23-30, 27-33, 29-35 y 36-40.

Árbitro: Alberto Murillo Castro - Pablo García Sánchez (comité andaluz). Mostraron tarjeta roja directa a Jorge Serrano (min.54). Además, excluyeron a Ludman, Pestic (2) por parte del Frigoríficos, y a Ribeiro (2) y Toledo por parte del Atlético Valladolid.

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Incidencias: encuentro correspondiente a la cuarta jornada de la liga Asobal disputado en el pabellón de O Gatañal ante unos 1.400 espectadores. EFE

dmg/sab