Espana agencias

Se celebra hoy en Santander la audiencia previa a una cajera de supermercado acusada de robar 333.800 euros en dos años

20/08/2026 Interior de un supermercado POLITICA ECONOMIA AEF
20/08/2026 Interior de un supermercado POLITICA ECONOMIA AEF
Guardar

La Audiencia Provincial de Cantabria acoge este jueves, 1 de octubre, a partir de las 10.00 horas en la Sección Tercera la vista preliminar del procedimiento de una cajera de supermercado acusada de robar 333.800 euros de los terminales de cobro en dos años. El objetivo de esta vistilla es que las partes lleguen a un acuerdo y, en caso contrario, se señalará la fecha de juicio oral.

La Fiscalía solicita una pena de tres años de prisión a la implicada, así como multa de 4.500 euros y que indemnice en la cantidad sustraída a la empresa, que reclama diez años de cárcel.

PUBLICIDAD

El establecimiento tenía dos líneas de caja: una en la que se generaba un albarán con los productos adquiridos y otra en la que se procedía al pago, según indica ministerio público en su escrito, en el que explica que la acusada, "con ánimo de lucrarse de lo ajeno", cuando se encontraba en la segunda línea de cajas a la que acudían clientes que pagaban en efectivo importes de menos de 400 euros desenchufaba de la corriente el terminal de punto de venta.

Esa operación impedía que el tique se guardara en el sistema y permitía la apropiación del dinero. A lo largo de dos años, actuó de ese modo en 1.160 ocasiones, y su proceder fue detectado por la responsable de aplicaciones informáticas al revisar incidencias. Descubrió que varios tiques se habían quedado abiertos y al mirar un periodo más amplio comprobó que existía un patrón que se repetía: a primera y a última hora, y siempre utilizando las credenciales de la procesada, que identificaban cada operación.

PUBLICIDAD

La empresa realizó un seguimiento a la empleada durante dos días y se comprobó su actuación a través de las cámaras. Fue despedida una jornada después, cuando portaba en un bolsillo 845 euros.

Los hechos constituyen, a juicio del ministerio fiscal, un delito continuado de apropiación indebida agravada, merecedor de tres años de prisión y 4.500 euros de multa. En concepto de responsabilidad civil, pide que la acusada indemnice a la empresa en 333.800 euros, la cantidad de la que presuntamente se apropió.

Por su parte, la acusación particular, que ejerce la empresa, eleva la petición de pena de prisión a diez años, así como la multa, a 288.000 euros. Como responsabilidad civil, pide una indemnización de 331.750 euros, ya que 2.000 fueron devueltos por la acusada a los pocos días de su despido.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Kaliningrado, el último bastión de Rusia que resiste en el corazón de Europa y desde el que amenaza con ataques contra la OTAN

El Kremlin ha advertido de que podría usar armas nucleares si la Alianza Atlántica aislara este enclave situado en el Báltico

Kaliningrado, el último bastión de Rusia que resiste en el corazón de Europa y desde el que amenaza con ataques contra la OTAN

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

El valor de los carburantes se definen por una serie de variables tanto nacionales como internacionales

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Bertín Osborne consolida su relación con su nueva ilusión de 28 años: “A Bertín y Sofía cualquier día los casamos”

El cantante acudió junto a la joven a un homenaje de su amigo El Turronero en Málaga

Bertín Osborne consolida su relación con su nueva ilusión de 28 años: “A Bertín y Sofía cualquier día los casamos”

Juan José Ebenezer, mecánico: “Hoy en día es común encontrarte con un coche que salga malo. Lo raro es ver uno que no dé averías”

El especialista defiende que un vehículo de veinte años con cientos de miles de kilómetros le genera más confianza que uno recién salido del concesionario, y explica el motivo con ejemplos de su propio garaje

Juan José Ebenezer, mecánico: “Hoy en día es común encontrarte con un coche que salga malo. Lo raro es ver uno que no dé averías”

El alimento típico de otoño que sustituye a la patata y cuida los músculos y el sistema nervioso

Este tubérculo aporta mucha energía y está cargado de vitaminas

El alimento típico de otoño que sustituye a la patata y cuida los músculos y el sistema nervioso
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Kaliningrado, el último bastión de Rusia que resiste en el corazón de Europa y desde el que amenaza con ataques contra la OTAN

Kaliningrado, el último bastión de Rusia que resiste en el corazón de Europa y desde el que amenaza con ataques contra la OTAN

Juan José Ebenezer, mecánico: “Hoy en día es común encontrarte con un coche que salga malo. Lo raro es ver uno que no dé averías”

Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa: “Las críticas al juez Peinado son infundadas, lamentables e indecentes”

Enric, policía: “Esta función de tu teléfono puede salvarte la vida”

Junts, “decepcionado” y “preocupado” con los decretos de vivienda y mantiene la incógnita sobre su voto el viernes en el Congreso

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Los decretos del Gobierno “se quedan cortos” para resolver la crisis de vivienda: “Se necesitan más casas protegidas, más suelo y menos burocracia”

Los caseros piden retirar los decretos de vivienda por falta de “rigor técnico” y se ofrecen ahora a colaborar con el Gobierno: “El escudo social no puede ser el propietario”

Las herencias cambian: segundas parejas, hijos de distintas relaciones, criptomonedas, viviendas y donaciones obligan a replantear el testamento

El Gobierno prorroga los descuentos del combustible: así quedan las ayudas que entran en vigor el 1 de octubre

DEPORTES

Carlos Alcaraz, un romántico del tenis de la vieja escuela: “Si quitamos los cinco sets acabamos con el legado de los Grand Slams”

Carlos Alcaraz, un romántico del tenis de la vieja escuela: “Si quitamos los cinco sets acabamos con el legado de los Grand Slams”

El ‘mal momento’ de Vinícius Jr. tiene trampa: los datos que desmontan la crisis y el espejo de 2023/24 que invita al madridismo a creer

La ‘pesadilla’ de Tadej Pogačar: Eslovenia se queda sin su rey tras un pulso a puerta cerrada y el fantasma de Alex Zülle

Hay Fernando Alonso para rato y no solo hasta 2027: “Está convencido de que no va a ser un año porque se ve con más progresión todavía”

Los orígenes de Alexia Putellas en el mundo del fútbol llegarán al cine en 2027: dos actrices interpretarán los primeros años de la doble Balón de Oro