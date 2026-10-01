Podemos se reunirá hoy con el Sindicato de Inquilinas con vistas a definir su voto a los decretos de vivienda

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Podemos se reunirá hoy con el Sindicato de Inquilinas de cara a definir el sentido de su voto a los dos decretos de vivienda que se someterán a convalidación del Congreso, dado que ligará si los apoya o no en función del criterio que marque este colectivo.

Ya el lunes la formación expresó que la posición que adopte el sindicato y los activistas que protagonizan la acampada a favor del derecho a la vivienda iba a ser clave, pese a que mantienen una posición crítica con los textos elaborados por el Ejecutivo.

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Mientras, en las filas de Sumar consideran prácticamente inverosímil que los 'morados' puedan desmarcarse de este decreto y, de hecho, y desgranan que lo lógico de un paquete de medidas que es más ambiciosa que la ley estatal de vivienda de la pasada legislatura, cuando Podemos estaba en el Gobierno.

"DECRETO LIGHT" ES LA "TRAMPA" DEL GOBIERNO

Esta mañana, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha manifestado que su formación es una "herramienta" de la movilización social y mantiene aún la incógnita sobre la postura que adoptarán los cuatro diputados morados de cara el Pleno del viernes.

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Mientras, ha insistido en demandar al Ejecutivo retire ambos textos y apruebe un único decreto, que incluya las actuaciones para avanzar hacia el contrato indefinido de alquiler.

En sendas entrevistas en la 'Cadena' Ser y 'TVE', así como en el Pleno del Congreso, ha advertido que este troceo de decretos es una "trampa" del Gobierno al percibir que el que tiene "más probabilidad de salir" es el texto "más light" frente al otro que incluye la prórroga automática de contratos de alquiler, que es más ambicioso.

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Cuestionada sobre qué votará su formación, la líder de Podemos ha evitado concretar al reseñar que esto no tiene tanta importancia como el hecho de que las movilizaciones por el derecho a la vivienda van a continuar al menos hasta el próximo fin de semana.

GOBIERNO DE "TITULARES"

Lo importante, a su juicio, es esa protesta social y no lo que ocurre en el Congreso con unas instituciones que "no están a la altura" de lo que está demandado la sociedad civil. De hecho, ha recriminado que el Gobierno, al trocearlo, da "migajas" a la gente y dic que eso "no va a colar" esta vez.

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"Esta vez las trampas del Gobierno, los titulares, el maquillaje, ya no va a colar y que la gente se va a seguir movilizando hasta que consiga lo que necesita este país, que es que terminemos con la especulación y con el negocio de la vivienda", ha agregado Belarra, quien insiste como medidas efectivas en expropiar inmuebles a fondos buitre y bajar por ley el precio del alquiler.

De esta forma, ha denunciado que el PSOE, a su juicio, no está de acuerdo en el fondo con los contratos de alquiler indefinido, porque lo ha dicho "un montón de veces" en el Congreso, y que ahora mismo su reivindicación es que se retiren los decretos y se traiga uno solo con medidas más ambiciosas. "El trágala hay que hacérselo a Junts a quienes defienden a los rentistas", ha agregado.

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Aparta, fuentes de la cúpula de Podemos tienen claro que la premura de votar estos decretos en 48 horas es para presionar a los grupos.

SUMAR VE PERFORMANCE EN LAS CRÍTICAS DE PODEMOS O JUNTS

Por su parte, en las filas de Sumar no conciben que Podemos opte por el voto en contra de este decreto y creen que imperará el sentido común, dado que la presión social urge a aprobar medidas que aborden la problemática de la vivienda.

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En este sentido, perciben que los 'morados', al igual que Junts, lanzan críticas que tienen más que ver con la "performance" política que con una posición de fondo.

Sectores del socio minoritario del Ejecutivo recalcan que con los postconvergentes siempre hay que ser cautos pero que Podemos no tiene argumentos para sostener una posición crítica. De esta forma, confrontan que en la anterior legislatura y con una correlación de fuerzas más favorable el partido de Belarra, que capitaneaba a la izquierda alternativa entonces, no sacó al PSOE medidas del calado que sí ha conseguido Sumar con los socialistas, con el agravante de que este mandato además tiene una aritmética parlamentaria más desfavorable.

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En Sumar mantienen el optimismo de cara a la votación en el Congreso de armar una mayoría parlamentaria, sobre todo en lo referente del decreto con el grueso de medidas publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado.

Por ejemplo, creen que Junts esta vez tiene una posición más prudente pese a sus declaraciones de preocupación con el contenido de los decretos y recalcan que se recogen bonificaciones fiscales a caseros que reclamaban, pese a no ser de su agrado. Aparte, creen que la movilización social ahora es muy fuerte y Junts no se arriesgará a sufrir el coste político de ser el responsable de tumbar estas medidas en vivienda, que le situarían como el blanco del descontento social.

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