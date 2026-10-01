Moncloa detalla las llamadas de Vivas para asegurar que sus acusaciones son infundadas

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Madrid, 1 oct (EFE).- El Gobierno ha detallado las llamadas hechas desde el Ejecutivo de Juan Jesús Vivas a Moncloa con motivo de la crisis migratoria en Ceuta y que considera que evidencia que son infundadas sus acusaciones sobre la falta de atención a las mismas.

Vivas compareció este miércoles ante la Audiencia Nacional como testigo en la investigación judicial de lo sucedido en Ceuta, y en declaraciones posteriores a los periodistas aseguró que trató de hablar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hasta en diez ocasiones en los días previos a la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos y solo le respondieron tres veces.

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El Ejecutivo negó de inmediato esas acusaciones y aseguró que Vivas solo pidió una vez hablar con Sánchez, se le respondió afirmativamente y hubo una conversación entre ambos.

Fuentes de Moncloa se han ratificado este jueves en ello y han detallado la serie de contactos para reafirmarse en sus argumentos.

En concreto, hacen referencia a las comunicaciones registradas en los teléfonos de Sánchez, su director de Gabinete, su director adjunto y sus secretarías, e informan de que entre el 27 y el 30 de julio la Moncloa intercambió nueve llamadas con el Gabinete de Vivas y todas fueron atendidas.

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De acuerdo con su secuencia, a las 8:39 horas del 27 hubo una llamada del jefe de Gabinete de Vivas, Pablo García, al jefe de Gabinete de Sánchez, Diego Rubio, que fue respondida y duró seis minutos.

En ella el Gobierno explica que Vivas y García informan de su preocupación por el incremento de los cruces a nado y solicitan que se traslade a los ministerios competentes para aumentar las capacidades de acogida temporal y los traslados a península, algo que las fuentes afirman que hizo de inmediato.

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Además, precisan que, en esa llamada, Vivas dijo explícitamente que no necesitaba hablar con Sánchez y no mencionó ni una potencial declaración de emergencia nacional, ni un hipotético refuerzo del despliegue policial, ni ninguna otra medida similar.

Hubo una segunda llamada a las 13:07 de García a Rubio, respondida, que duró tres minutos y en la que Ceuta reiteraba su petición de medidas para acoger y gestionar a los 500 migrantes llegados a nado los días previos y los "100 o 200 más" que podrían llegar.

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Rubio le explica que los ministerios competentes ya trabajan en ello.

Al día siguiente, 28 de julio, García manda a Rubio a las 8:16 un wasap diciéndole que estaba con Vivas y si podían hablar, y catorce minutos después, se le devuelve la llamada y no recibe respuesta.

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Ante ello, envía otro wasap a las 8:31 informándole de que se trabaja en diversos frentes, que cree que la delegación del Gobierno les informa y que necesitan tiempo. Un mensaje respondido con un "ok" de García a las 8:35.

La cuarta llamada es a las 11:17 del 30 de julio, de Pablo García a Rubio, a la que se sumó Vivas, duró un minuto y en la que éste pide por primera vez hablar con Sánchez, a lo que se le responde que lo hará tras regresar de un incendio en Ávila.

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A las 12:03 Rubio llama a García, sin obtener respuesta, y de forma inmediata el director de Gabinete de Vivas le devuelve la llamada y en la conversación se confirma que Sánchez hablará con el presidente ceutí en una hora, charla que existe tras la llamada del presidente del Gobierno a las 12:55 horas.

A las 19:46 es el director adjunto de Presidencia de Gobierno, Ángel Alonso, el que llama a Vivas para informarle de que Sánchez viajará a Ceuta al día siguiente, y los mismos interlocutores protagonizan una nueva conversación a las 21:34 en la que el representante ceutí informa de que su presidente no participará en la rueda de prensa que ofrecería el jefe del Ejecutivo.

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Esa relación de nueve llamadas considera Moncloa que evidencian que las acusaciones de Vivas no se sustentan, ya que todas fueron atendidas en el acto o pocos minutos después, como también lo fueron sus peticiones a los ministerios correspondientes.

Además, después de que Vivas haya dicho que su director de Gabinete llamó al de Sánchez ocho veces sin obtener respuesta, afirma que no hay constancia de esas llamadas y no aparecen en los registros consultados.

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No obstante, precisan que es posible que se hicieran por wasap en un momento en el que el teléfono receptor no tuviera cobertura, aunque llaman la atención de que según el presidente ceutí hubo cuatro llamadas consecutivas el día 27 en un solo minuto, a las 20:58 horas, y otras cuatro el día 28 en un margen de cuatro minutos, entre las 8:12 y las 8:16 horas.

Resaltan asimismo que, tras no obtener respuesta en el primer intento, el Gobierno de Ceuta no hiciera nada, ni enviara un mensaje o volviera a llamar a Rubio, ni contactara con su adjunto, su secretaria u otro miembro del Gabinete, y señalan que Moncloa no podía devolver una llamada de la que no tenía constancia.

Tras el segundo intento, el Gabinete de Vivas sí envió un mensaje de seguimiento a las 8:16 horas, al que Diego Rubio contestó con llamada y mensaje inmediatamente después.

Con todo ello, el Gobierno señala que los diez intentos supuestamente fallidos de Vivas se reducen en realidad a uno, y ni su propio Gabinete le dio continuidad. EFE