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La AN escucha hoy como testigos al exjefe de gabinete del exdelegado en Ceuta y al jefe de Policía Local

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La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la entrada masiva en Ceuta de migrantes procedentes de Marruecos ocurrida a finales de julio, escuchará este jueves como testigos a Gonzalo Sanz, exjefe de gabinete del exdelegado del Gobierno en la ciudad autónoma Miguel Ángel Pérez Triano y al responsable de la Policía Local ceutí.

Sanz comparecerá ante la jueza tras renunciar al cargo, después de conocerse que recibió mensajes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a través de WhatsApp y mantuvo una conversación telefónica de unos once minutos con un agente del servicio de inteligencia un día antes de los hechos.

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Su testifical tendrá lugar, además, tras la dimisión de Pérez Triano como delegado del Gobierno, que tuvo lugar a principios de semana. En la rueda de prensa en la que anunció su decisión, Triano dijo que avisó al Ejecutivo "semanas antes" de que se produjera la entrada de migrantes en territorio ceutí. Por el momento, Triano no ha sido llamado a declarar en esta causa.

Tanto el exjefe de gabinete como el responsable policial comparecerán un día después de la declaración testifical del presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, que este miércoles manifestó a la jueza que intentó contactar hasta en diez ocasiones con Presidencia del Gobierno durante los días previos a la entrada masiva.

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VIVAS ACUSÓ A MONCLOA DE MINIMIZAR LA SITUACIÓN

Ante la jueza, en una declaración de más de dos horas, el presidente de la ciudad autónoma acusó a Moncloa de minimizar la situación, señalando que le dijeron que se trataba de una crisis migratoria más, según contaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Además, Vivas también explicó que se reunió con el entonces delegado del Gobierno, a quien le reclamó un refuerzo de agentes de seguridad y que el Ejecutivo asumiera el mando único de la crisis, según las mismas fuentes.

Al asumir la causa, Tardón apuntó a "permisividad" y "una clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos" que "se evidencia a través del constatado y gráficamente contrastado comportamiento de las Fuerzas de Seguridad" del país vecino.

La magistrada acordó estas declaraciones testificales una semana después de admitir la personación de Ceuta como acusación particular en el proceso, al entender que la ciudad autónoma fue "víctima directa e inmediata" de los "graves hechos" sucedidos en la frontera del Tarajal, que provocaron la muerte de 83 personas en su intento de cruzar a territorio español.

En un informe encargado por Tardón, el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional achacó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes "el guiado activo de la masa hacia los lugares de paso" durante la entrada masiva de personas, señalando que hubo "planificación" tanto "previa" como "táctica".

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EuropaPress

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