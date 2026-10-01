Detenido el supuesto autor del incendio de Tuéjar (Valencia) que quemó 850 hectáreas

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València, 1 oct (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 66 años como supuesto autor del incendio forestal intencionado en el término municipal de Tuéjar (Valencia) que en septiembre arrasó 850 hectáreas, según el último cálculo hecho público por este cuerpo.

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha dicho este jueves que el detenido pasará a disposición judicial en las próximas horas.

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El incendio forestal se inició el 15 de septiembre y quedó extinguido una semana más tarde, afectando a un paraje natural que forma parte de la reserva de la biosfera del Alto Túria.

Según ha precisado la Guardia Civil en un comunicado, la investigación ha permitido determinar que el fuego se inició mediante llama directa sobre las 15:30 horas, junto al barranco del río Tuéjar, en la zona conocida como La Cueva de la Paloma.

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Como consecuencia del avance de las llamas fue necesario adoptar diferentes medidas de protección para la población, entre ellas la evacuación de unas veinte personas de diseminados.

También resultaron afectadas varias viviendas y animales, que tuvieron que ser evacuados, y hubo que establecer cortes de carretera.

En los trabajos de extinción participaron catorce medios aéreos, además de los diferentes efectivos terrestres movilizados para hacer frente al incendio.

Durante las labores de extinción, tres personas, entre brigadistas y bomberos, resultaron heridas.

El fuego quedó estabilizado el 18 de septiembre, controlado el día 21 y finalmente extinguido el 22 de septiembre.

Las investigaciones se iniciaron el 16 de septiembre, cuando agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil se hicieron cargo de las actuaciones encaminadas a determinar el origen y las circunstancias del incendio.

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Los investigadores, junto con agentes medioambientales integrantes del Grupo Operativo de Investigación de Causas de Incendios Forestales, realizaron la inspección técnico-ocular de la zona de inicio y llevaron a cabo diferentes actuaciones para determinar el punto exacto de origen del fuego, la forma en la que se produjo y la posible autoría.

Las investigaciones, junto con los indicios obtenidos, permitieron identificar al ahora detenido, un hombre de 66 años y nacionalidad española, como presunto autor del incendio.

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El fuego afectó a una superficie de unas 850 hectáreas de terreno forestal protegido, dentro de un perímetro de 20 kilómetros, y ocasionó diferentes afecciones en la zona, añaden las fuentes.

Por otra parte, la Guardia Civil ha solicitado a la consejería competente y al Grupo Pericial Ambiental la valoración de los daños medioambientales ocasionados, así como de los costes derivados de las labores de extinción.

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El detenido, con antecedentes policiales por diversos hechos delictivos, junto con las diligencias instruidas por la Guardia Civil, ha sido puesto a disposición del juzgado en funciones de guardia de Llíria. EFE