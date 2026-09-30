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Vivas dice que Ceuta no tenía tanta información como el Gobierno sobre la entrada masiva

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Madrid, 30 sep (EFE).- El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha explicado tras declarar en la Audiencia Nacional que la ciudad autónoma no contaba con tanta información como el Gobierno los días previos a la entrada masiva de personas migrantes de finales de julio, ya que no tenía contacto con los servicios de inteligencia.

En declaraciones a los medios tras declarar como testigo ante la jueza María Tardón, el presidente ceutí ha indicado que trató de hablar con el Ejecutivo hasta diez veces los días previos a la entrada masiva, si bien sólo le respondieron en tres ocasiones, la última para remitirles a la Delegación del Gobierno. EFE

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