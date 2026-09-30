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Urtasun anima a seguir con acampadas, apuesta por aprobar los dos RD de vivienda y afea al PP que no los apoye

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El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha animado este miércoles a continuar con las movilizaciones sociales como la acampada en la Puerta del Sol y ha afeado al PP que, incluso antes de conocer las medidas, se haya desmarcado de forma "indigna" de los reales decretos ley sobre vivienda que tendrán que votarse el viernes en el Congreso de los Diputados y que, en su opinión, "meten mano a la especulación".

"El viernes no todo termina, vamos a tener que seguir trabajando, pero es evidente que vamos a poder meterle mano a la especulación en nuestro país", ha defendido Urtasun en una entrevista en 'La Hora de la 1', recogida por Europa Press, en la que ha confiado en sacar adelante los dos decretos que aprobó el martes el Consejo de Ministros.

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"No quiero situarme en esa lectura que se hizo ayer de que hay un decreto que viene con los votos y otro que viene sin los votos; yo quiero sacar los dos", ha apostillado.

En este sentido, Urtasun se ha referido a los "cantos de sirena" de que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento quieren desalojar la acampada de la Puerta del Sol. "Es una protesta pacífica y quiero agradecerles lo que están haciendo, porque están logrando que las instituciones nos movamos y animo a que sigan movilizados", ha dicho.

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"El viernes daremos un salto muy grande en medidas que hace mucho tiempo que estamos trabajando y que ellos estaban pidiendo, pero esto no termina aquí", ha reiterado Urtasun, que se ha remitido a la apuesta por la inversión en vivienda pública que quedará reflejado en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado o a la necesidad de que las comunidades del PP apliquen la Ley de Vivienda para topar los precios de las zonas tensionadas.

JUNTS Y EL PEQUEÑO PROPIETARIO

Según Urtasun, con las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros se "gana mucho tiempo y tranquilidad" porque no podrán ser desahuciadas personas en situación de vulnerabilidad, de ahí que haya mostrado su confianza en contar con el voto favorable de partidos como Junts. "Este país no se podía permitir este nivel de dolor social", ha dicho.

En este sentido, Urtasun se ha referido a la protección del pequeño propietario, una de las exigencias de Junts. "A partir del decreto que hemos aprobado, un fondo buitre ya no puede desahuciar y la administración no va a compensarle; en cambio, si hay un pequeño propietario con dos o tres viviendas la administración le va a compensar", ha explicado.

Para el ministro de Cultura una de las principales medidas es la que ataca el "gran fraude" del alquiler de temporada y por habitaciones, ya que el decreto de vivienda ya no permite saltarse el límite de precios porque la suma no podrá ser superior al precio total de la vivienda. "Ponemos freno a uno de los grandes agujeros", ha sostenido.

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EuropaPress

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