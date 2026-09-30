Espana agencias

Sumar pide a los socios responsabilidad con los decretos de vivienda y apela a toda la izquierda a "arrimar el hombro"

28/04/2026 La portavoz de SUMAR en el Congreso, Verónica Barbero, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 28 de abril de 2026, en Madrid (España). POLITICA Alberto Ortega - Europa Press
28/04/2026 La portavoz de SUMAR en el Congreso, Verónica Barbero, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 28 de abril de 2026, en Madrid (España). POLITICA Alberto Ortega - Europa Press
Guardar

La portavoz parlamentaria en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha pedido "responsabilidad" a todos los aliados parlamentarios del Ejecutivo a apoyar la convalidación de los decretos de vivienda este viernes en el Congreso y ha apelado en especial a los grupos de izquierda a "arrimar" el hombro y poner en el foco el rechazo a estas medidas del PP.

"Esperamos que todo el mundo esté evidentemente a la altura que exige la movilización", ha proclamado en los pasillos del Congreso para recalcar que estas actuaciones benefician a cinco millones de personas, por lo que rechazar los decretos es ponerse en contra de ellas.

PUBLICIDAD

También ha dicho que aunque entiende que no guste la división en dos decretos, algo que tampoco quería Sumar, lo relevante es el contenido de las mismas y ejercer presión para sacar un paquete de actuaciones que vienen demandado desde julio al PSOE. Por tanto, ha pedido a las formaciones políticas dejar a un lado la metapolítica", en alusión a los aspectos formales de los decretos, y se adopte un criterio basado en el fondo de las medidas.

Martínez Barbero ha desgranado que "se van a dejar el alma" para tratar de recabar apoyos y ha animado a todos los partidos de izquierda, junto a la protesta social, ha "arrimar el hombro" pongan el foco en la actitud de la derecha, una vez que PP y Vox van a votar "en contra de la gente". Finalmente, ha reivindicado que el sello de Sumar está en ambos decretos y que, desde la lealtad con el PSOE, son el ala del Ejecutivo que más ha empujado por la prórroga de contratos de alquiler o las medidas antidesahucios.

PUBLICIDAD

COMPROMÍS, APOYO AUNQUE LAS MEDIDAS SON "MEJORABLES"

Mientras, el diputado de Compromís adscrito a Sumar y portavoz de vivienda del grupo plurinacional, Alberto Ibáñez, ha remarcado que estas medidas suponen avanzar en la "dirección correcta", aunque puedan ser "mejorables".

También ha remarcado que la letra pequeña de los textos elaborados por el Ejecutivo pueden que no sean suficientemente ambicioso en algún punto, como que fijar la prohibición de compra de vivienda a fondos buitre si es por debajo del 70% de la tasación cuando Compromís quería que fuera completa, pero ha reafirmado que se va en la buena dirección aunque sea un "pelín descafeinada".

En cuanto a la técnica legislativa de trocear en dos los decretos y que se sometan a convalidación el viernes en el Congreso, algo que ha sido criticado por Junts, entiende que los tiempos pueden que no sean los "más elegantes" pero ha justificado que la calle "no puede esperar más" a los ritmos parlamentarios.

Su compañera en Compromís adscrita al Grupo Mixto, Águeda Micó, ha reivindicado que la movilización ciudadana ha logrado las medidas que el PSOE no ha querido hacer en ocho año y ha criticado que no se haya aprobado un único decreto con todas las medidas que pedían el Sindicato de Inquilinos.

De todas formas, ha agregado que la vivienda es la "urgencia fundamental" para el país y quiere que se aprueben los dos decretos, aunque sean un "parche" y mantener la presión política para ir "mucho más allá".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este jueves

El contexto económico internacional ha provocado un aumento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este jueves

Los caseros tendrán que justificar los contratos temporales y no podrán encadenarlos: las nuevas normas para los alquileres de corta duración y por habitaciones del decreto de vivienda

La reforma fija además que la suma de lo que pagan los inquilinos por sus habitaciones no podrá superar el precio del alquiler de toda la vivienda, refuerza las garantías frente a desperfectos y fija la prioridad de quien vive en el piso en caso de ventas de la propiedad

Los caseros tendrán que justificar los contratos temporales y no podrán encadenarlos: las nuevas normas para los alquileres de corta duración y por habitaciones del decreto de vivienda

Cómo evitar que las chinches entren en casa en otoño e invierno: métodos simples y caseros para protegerse de estos insectos

Con la llegada de las bajas temperaturas, algunos insectos buscan refugio dentro de las viviendas, aunque no todos lo hacen del mismo modo ni por las mismas razones

Cómo evitar que las chinches entren en casa en otoño e invierno: métodos simples y caseros para protegerse de estos insectos

Los decretos de vivienda incluyen también medidas para los caseros: así se beneficiarán los propietarios si el Congreso los convalida

Reducciones en el IRPF, exenciones tributarias y vías legales para esquivar las indemnizaciones, son algunas de las ventajas

Los decretos de vivienda incluyen también medidas para los caseros: así se beneficiarán los propietarios si el Congreso los convalida
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez se disculpa con Macron por el rechazo del PP al Tratado de Amistad entre España y Francia y asegura que se acabará aprobando

Pedro Sánchez se disculpa con Macron por el rechazo del PP al Tratado de Amistad entre España y Francia y asegura que se acabará aprobando

Vivas cuenta a la jueza que intentó contactar hasta diez veces con Sánchez antes de la entrada masiva de migrantes y que solo le cogió el teléfono en tres ocasiones

Lituania se abre a pagar para tener tropas estadounidenses de forma permanente o una base militar en su territorio

Puso su camper a la venta en internet y perdió 45.000 euros: un estafador mostró un justificante falso de transferencia y la revendió por 25.000 euros dos días después

Ayuso gana la primera batalla a Sánchez y abre expediente para que el coro infantil del ‘Valle de los Caídos" sea declarado Bien de Interés Cultural a pesar del voto en contra de Cultura

ECONOMÍA

Los caseros tendrán que justificar los contratos temporales y no podrán encadenarlos: las nuevas normas para los alquileres de corta duración y por habitaciones del decreto de vivienda

Los caseros tendrán que justificar los contratos temporales y no podrán encadenarlos: las nuevas normas para los alquileres de corta duración y por habitaciones del decreto de vivienda

Los decretos de vivienda incluyen también medidas para los caseros: así se beneficiarán los propietarios si el Congreso los convalida

La letra pequeña del decreto contra los fondos buitre: podrán seguir comprando vivienda por el 70% de su valor y desahuciar a inquilinos que no cumplan condiciones

El Gobierno elimina el requisito de zona tensionada y extiende la deducción del 10% de lo pagado en alquiler a toda España

El casero tendrá que pagar 12 mensualidades de indemnización al inquilino si rompe el contrato de alquiler sin causa justificada

DEPORTES

El misterio del explorador británico Ranulph Fiennes: aislado, con párkinson e ingresado bajo nombres falsos sin que su familia sepa nada

El misterio del explorador británico Ranulph Fiennes: aislado, con párkinson e ingresado bajo nombres falsos sin que su familia sepa nada

Así te hemos contado la victoria de España ante Croacia en la Nations League

España sigue siendo el rey: acaba con Croacia y asciende a lo alto de la tabla de la Nations League

La selección española sigue rompiendo los moldes: un gol, 70 segundos y 25 pases

La teoría del ‘doble de Vinícius’ que crece en redes sociales: “La CIA, los Rothschild y las Élites lo mataron y reemplazaron después del Mundial”