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Sumar exige que se publique ya el segundo decreto de vivienda y apela al voto a favor de Podemos

29/09/2026 El diputado de Sumar Enrique Santiago interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El Pleno del Congreso debatirá y votará hoy la toma en consideración de una proposición de ley del PP para acortar el tiempo de formación de los futuros jueces estableciendo un modelo intensivo de al menos nueve meses de programa formativo teórico-práctico, compatible con las prácticas tuteladas en órganos judiciales, y que sustituya a la etapa actual de sustitución y refuerzo. POLITICA Fernando Sánchez - Europa Press
29/09/2026 El diputado de Sumar Enrique Santiago interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El Pleno del Congreso debatirá y votará hoy la toma en consideración de una proposición de ley del PP para acortar el tiempo de formación de los futuros jueces estableciendo un modelo intensivo de al menos nueve meses de programa formativo teórico-práctico, compatible con las prácticas tuteladas en órganos judiciales, y que sustituya a la etapa actual de sustitución y refuerzo. POLITICA Fernando Sánchez - Europa Press
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El portavoz de Izquierda Unida (IU) y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha exigido que se publique "de inmediato" en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el segundo decreto de vivienda que hace referencia a la prórroga automática de los contratos de alquiler, al tiempo que ha apelado al voto a favor de Podemos de las propuestas del Gobierno: "Siempre hay que votar lo que sea mejor para la clase trabajadora".

Santiago ha respondido así, en los pasillos del Congreso, al ser preguntado por la razón que ha llevado al Gobierno a publicar este miércoles en el BOE sólo uno de los dos decretos aprobados este martes por el Consejo de Ministros, el acordado con Junts, retrasando a este jueves la publicación del segundo, el de la renovación automática de alquileres.

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Preguntado por este extremo, el diputado de Sumar ha defendido que es "fundamental" que este segundo decreto se publique "rápidamente, de inmediato", apuntando que los argumentos técnicos que ha escuchado para no hacerlo no le convencen "en absoluto".

Sobre si augura que ambos decretos serán aprobados este viernes en el Pleno del Congreso, el dirigente de IU ha comentado que espera que sí y que no les valdría que sólo saliera adelante el acordado con Junts y no el de la renovación de los alquileres, una demanda del Sindicato de Inquilinas que Sumar ha hecho suya.

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En este punto, y ante las dudas expresadas por Podemos ante la "trampa" de haber troceado los decretos, Santiago ha avisado de que el que vote en contra de estos decretos lo que va a lograr es "generar serios problemas a los trabajadores de este país" que tienen que dedicar el grueso de su salario a garantizarse una vivienda "en mínimas condiciones" y "que encima a la mínima son expulsados a la calle". "No creo que ninguna fuerza política tenga mínima sensibilización social sea capaz de votar en contra de ese decreto", ha insistido.

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