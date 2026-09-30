Se entrega el hombre relacionado con el atrincheramiento en una vivienda de Pamplona

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Pamplona, 30 sep (EFE).- La Policía Foral ha detenido al hombre relacionado con el atrincheramiento en una vivienda del casco viejo de Pamplona donde amenazó a su pareja.

El hombre se ha entregado a la policía, según han indicado a EFE fuentes de este cuerpo.

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Sobre las 10:00 horas del martes en la central de emergencias SOS Navarra se recibió un aviso por la supuesta presencia de un varón posiblemente armado y atrincherado en una vivienda del Casco Viejo de Pamplona por un caso de violencia machista, lo que llevó a desplegar un dispositivo policial en la zona, que fue acordonada.

Al acceder al inmueble los agentes constataron que el hombre ya no se encontraba en su interior. La víctima había conseguido previamente eludir al presunto agresor y se encontraba a salvo. EFE

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