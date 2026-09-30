Salvamento rescata y lleva a Lanzarote a 51 personas de una patera que alertó de posición

Las Palmas de Gran Canaria, 30 sep (EFE).- Salvamento Marítimo ha rescatado y traslada a Arrecife, la capital de Lanzarote, a 51 personas que iban en una patera al norte de esta isla, posición de la que informaron a los servicios de emergencia en una llamada telefónica.
A su encuentro partió la Salvamar Ácrux, en tanto el avión Sasemar 101 rastreaba desde el aire para dar con esta embarcación de madera, ha explicado a EFE una portavoz de la sociedad estatal.
PUBLICIDAD
El dispositivo de búsqueda ha dado resultado ya que se ha podido socorrer a los 51 ocupantes de esta barquilla. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Ayuso gana la primera batalla a Sánchez y abre expediente para que el coro infantil del ‘Valle de los Caídos" sea declarado Bien de Interés Cultural a pesar del voto en contra de Cultura
El Consejo Regional de Patrimonio Cultural aprobó este martes el expedidente para declarar BIC esta escolanía. El ministerio, Más Madrid y el Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias votaron en contra. El PSOE no acudió y la Comunidad sacó la votación por amplia mayoría
Bogavante, brioche de trufa y un postre con lana de oveja: así fue el menú creado por Joan Roca que Felipe y Letizia sirvieron en la cena con los Macron
Los reyes Felipe VI y Letizia ofrecieron anoche una cena de Estado a Emmanuel y Brigitte Macron en el Palacio Real de Madrid durante la visita oficial del presidente francés
Los expertos alertan de que la temporada de setas se verá afectada por las olas de calor, pero anticipan una cosecha abundante si llueve pronto
Una micóloga francesa describe cómo el estrés hídrico sufrido por los árboles y el suelo durante el verano condiciona ahora el desarrollo de distintas especies de hongo
El BOE publica el primer decreto de vivienda: frente a un desahucio, las comunidades tendrán que pagar las rentas impagadas del inquilino si no le ofrecen alternativa habitacional
El Boletín Oficial del Estado ha publicado este miércoles el Real Decreto Ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros sobre la Vivienda y que prevé “medidas urgentes” para proteger la “función social de la vivienda”
Bomberos que se oponen a los desahucios se suman a la protesta de Sol: “Nuestro trabajo es salvar a personas, no lo contrario”
Integrantes de la Plataforma Bomberxs Contra los Desahucios denuncian que, en muchos casos, reciben avisos sin conocer que se trata de un lanzamiento y reclaman que los mandos revisen si estas intervenciones forman parte de sus funciones
MÁS NOTICIAS