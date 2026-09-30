Salvamento rescata y lleva a Lanzarote a 51 personas de una patera que alertó de posición

Guardar

Las Palmas de Gran Canaria, 30 sep (EFE).- Salvamento Marítimo ha rescatado y traslada a Arrecife, la capital de Lanzarote, a 51 personas que iban en una patera al norte de esta isla, posición de la que informaron a los servicios de emergencia en una llamada telefónica.

A su encuentro partió la Salvamar Ácrux, en tanto el avión Sasemar 101 rastreaba desde el aire para dar con esta embarcación de madera, ha explicado a EFE una portavoz de la sociedad estatal.

PUBLICIDAD

El dispositivo de búsqueda ha dado resultado ya que se ha podido socorrer a los 51 ocupantes de esta barquilla. EFE