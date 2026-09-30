Red Española para el Desarrollo Sostenible: La transición ecológica será local "o no será"

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Sandra Rullo

Madrid, 30 sep (EFE).- "La transición ecológica será local, será un desafío que tenemos que abordar desde las ciudades, o no será", afirma Marta Ares Godoy, directora de la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS-SDSN Spain) y, en este sentido, la colaboración entre poderes públicos, empresas y ciudadanía es "fundamental".

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"Necesitamos mucha escucha, mucho diálogo y aunar todas esas capacidades en una visión compartida y en una colaboración que permita afrontar este desafío", señala en entrevista con EFE ante su participación en el Foro Ciudades Neutras 2030 el próximo 2 de octubre en Madrid.

"En las ciudades se da uno de los mayores gastos energéticos", recuerda Ares Godoy, por lo que es "importante" que las urbes tengan "políticas públicas que incluyan la perspectiva del desarrollo sostenible".

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Según la ONU, aunque "apenas ocupan el 3 % de la superficie terrestre", las ciudades suponen "entre el 60 % y el 80 % del consumo energético y el 75 % de las emisiones de carbono".

Por ello, la directora de REDS-SDSN Spain aboga por tomar medidas para que sean "mucho menos contaminantes" y proteger a la ciudadanía "de cuestiones que tienen que ver, no solamente con la calidad de vida, sino también con la salud".

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Las ciudades, subraya, son "los espacios donde más personas vivimos" por lo que combinar políticas "que integren esta visión de no contaminación, de no emisiones, no puede ser una cuestión aislada" sino asociada con "otro tipo de políticas que tienen que ver con la vida diaria: el transporte, la movilidad, el reciclaje..."

En ese sentido, una ciudad se considera neutra cuando está "comprometida" con un desarrollo sostenible, que no sólo incluya cuidar el medioambiente y reducir la contaminación, sino también "aspectos sociales y económicos para estar preparada ante los desafíos ambientales".

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Para ello, Ares Godoy la política pública -y la local específicamente- "es fundamental" porque los ayuntamientos son los que "conocen mejor el territorio, sus problemas y sus necesidades reales".

Son también "espacios ideales para generar alianzas" entre el conocimiento científico, el sector privado y organizaciones ambientales para movilizar recursos y capacidades con las que elaborar "soluciones concretas".

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En esa línea, REDS-SDSN Spain impulsa la iniciativa Unicities 2030, que conecta a ayuntamientos con jóvenes universitarios para identificar un problema concreto -movilidad, reciclaje o urbanismo, por ejemplo- y, junto a un tutor municipal, "abordar esa investigación científica y proponer soluciones".

Además de acompañar, los ayuntamientos incluyen esas propuestas en sus planes de acción municipal, ha añadido.

Voces del Desarrollo Sostenible, otra de las iniciativas de REDS-SDSN Spain, se centra en "contar experiencias de vida" individuales de los vecinos en distintas ciudades de España para que cada uno, como ciudadano, entienda la importancia particular de su papel para promover la transición ecológica.

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También, para reivindicar que instituciones y gobiernos locales "asuman esta transición ecológica como una cuestión fundamental y una prioridad".

Ares Godoy también recuerda que "la transición ecológica tiene un componente específico de desigualdades" porque no es lo mismo residir en una vivienda eficiente energéticamente o protegida de las altas temperaturas que en una sin esas condiciones.

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Tampoco es lo mismo, añade, usar vehículo privado que una red de transporte que permita reducir emisiones "de forma colectiva", ni que el sistema local público de reciclaje esté preparado o no para "gestionar residuos de forma sostenible".

Del lado positivo, destaca que, "fuera del ruido político y la polarización", empieza a haber "una gran conciencia" de la necesidad de abordar retos globales como el cambio climático.

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Esa conciencia social está siendo ahora "recogida, analizada y empujada por muchos gobiernos locales, ayuntamiento y ciudades", concluye. EFE