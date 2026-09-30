"Pinto y canto para sufrir menos", dice Manolo García al inaugurar una muestra de su obra

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Sevilla, 30 sep (EFE).- El cantante Manolo García, que este miércoles ha inaugurado en la Fundación Cajasol de Sevilla la exposición 'Atizar lumbre interior', en la que muestra medio centenar de obras, en su mayoría pinturas pero también alguna escultura, ha explicado: "Pinto y canto para sufrir menos".

La pintura también es su forma de "no morir de angustia", ha asegurado el artista, que esta misma mañana seguía retocando alguno de sus cuadros y que en estas dos últimas noches que ha pasado en Sevilla ha hecho una serie de dibujos a lápiz sobre papel para dar muestra de su grado de improvisación y para sustituir otra serie de dibujos que se habían olvidado para esta muestra.

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La exposición podrá verse hasta el 28 de octubre y reúne pinturas de tamaño medio, figurativas pero oníricas y de cierto tono surrealista, y el propio artista se ha ofrecido a hacer varias visitas guiadas para explicar su obra a los asistentes, que podrán solicitarlo a partir de las seis de la tarde de este miércoles.

Sus pinturas también están cargadas de denuncia, según ha asegurado el propio García, de "conciencia social y de impotencia contra la injusticia".

Él mismo ha dicho sentir "un dolor social" y "la necesidad urgente de que las personas sean tratadas como seres humanos", por lo que, ha añadido, con su obra intenta igualmente "alejarse un poco".

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Numerosos admiradores de su música han asistido a la inauguración y a ellos les ha explicado que cuando acaba un concierto y se baja del escenario, en vez de irse de vacaciones al Caribe se va al bosque en busca de piedras y de troncos para pintarlos.

"Hasta las piedras tienen rostro", ha afirmado antes de advertir que ante las desmesuras consumistas de la sociedad actual "el mundo está advirtiendo y está llorando, y la naturaleza lo está advirtiendo" y ha mencionado alguna de las últimas catástrofes naturales.

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El cantante y pintor, que también se ha referido a las acampadas que piden en varias ciudades soluciones para el problema de la vivienda, ha asegurado que precisamente los que parecen que reman en dirección contraria son los que están en la dirección correcta.

También ha dicho que "si la felicidad es abstraerse y estar en paz con uno mismo", la pintura le da la felicidad, y ha asegurado que su "pasión por la vida" está "en los cuadros, en las canciones y en los paisajes".

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Manolo García ha contado que "el pintor" nació en él cuando tenía catorce años y camino del instituto pasaba por una tienda en la que había un caballete que su madre, ante la resistencia de su padre, poco amigo de "historias de melenudos, drogadictos y artistas", logró comprarle y con el cual pintó sus tres primeros cuadros. EFE

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